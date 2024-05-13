Le caratteristiche dei foundation model possono essere raggruppate in 3 attributi principali. Le organizzazioni devono comprendere che enfatizzare eccessivamente una caratteristica potrebbe compromettere le altre. Bilanciare questi attributi è fondamentale per personalizzare il modello in base alle esigenze specifiche di un'organizzazione:

Affidabili: modelli chiari, spiegabili e innocui. Performanti: il giusto livello di prestazioni per domini aziendali e casi d'uso mirati. Convenienti: modelli che offrono gen AI a un costo totale di proprietà inferiore e a rischio ridotto.

IBM Granite è una serie di modelli di punta di livello aziendale sviluppati da IBM® Research. Questi modelli hanno caratteristiche di un mix ottimale di questi attributi, con particolare attenzione alla fiducia e all'affidabilità, che consentono alle aziende di avere successo nelle iniziative di gen AI. Ricorda: le aziende non possono scalare l'AI generativa con foundation model di cui non possono fidarsi.

IBM watsonx offre modelli AI di livello aziendale risultanti da un rigoroso processo di perfezionamento. Questo processo inizia con l'innovazione del modello guidata da IBM Research, che prevede collaborazioni aperte e formazione su contenuti rilevanti per l'azienda, secondo il Codice etico dell'AI di IBM, per promuovere la trasparenza dei dati.

IBM Research ha sviluppato una tecnica di ottimizzazione delle istruzioni che migliora sia i modelli open source sviluppati da IBM sia quelli selezionati, con funzionalità essenziali per l'uso aziendale. Oltre ai benchmark accademici, il nostro set di dati "FM_EVAL" simula applicazioni di AI aziendale reale. I modelli più robusti di questa pipeline sono disponibili su IBM watsonx.ai, per fornire ai clienti foundation model di gen AI affidabili e di livello aziendale, come mostrato nell'immagine: