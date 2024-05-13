Questa serie di blog sfata i miti dell'AI generativa (gen AI) per i leader aziendali e di tecnologia. Fornisce framework semplici e principi guida per il tuo percorso di intelligenza artificiale (AI) trasformativa. Nel blog precedente, abbiamo parlato dell'approccio differenziato di IBM nella fornitura dei modelli di livello aziendale. In questo blog approfondiamo perché le scelte dei foundation model sono importanti e come permettono alle aziende di scalare la gen AI con fiducia.
Nel mondo dinamico della gen AI, gli approcci "a taglia unica" sono inadeguati. Mentre le aziende cercano di sfruttare la potenza dell'AI, avere a disposizione uno spettro di scelte di modelli è necessario per:
Ora che abbiamo compreso l'importanza della selezione del modello, come risolviamo il problema del sovraccarico di scelta quando si seleziona il modello giusto per un caso d'uso specifico? Possiamo scomporre questo problema complesso in una serie di passaggi semplici che puoi applicare fin da oggi:
Perseguendo una strategia multimodello, la libreria IBM watsonx offre modelli proprietari, open source e di terze parti, come mostrato nell'immagine:
Ciò offre ai clienti una vasta gamma di possibilità di scelta, consentendo loro di selezionare il modello più adatto alle loro specifiche preferenze aziendali, regionali e di rischio.
Inoltre, watsonx consente ai clienti di distribuire modelli sull'infrastruttura di loro scelta, con opzioni multicloud ibrido e on-premise, per evitare il blocco da fornitore e ridurre il costo totale di proprietà.
Le caratteristiche dei foundation model possono essere raggruppate in 3 attributi principali. Le organizzazioni devono comprendere che enfatizzare eccessivamente una caratteristica potrebbe compromettere le altre. Bilanciare questi attributi è fondamentale per personalizzare il modello in base alle esigenze specifiche di un'organizzazione:
IBM Granite è una serie di modelli di punta di livello aziendale sviluppati da IBM® Research. Questi modelli hanno caratteristiche di un mix ottimale di questi attributi, con particolare attenzione alla fiducia e all'affidabilità, che consentono alle aziende di avere successo nelle iniziative di gen AI. Ricorda: le aziende non possono scalare l'AI generativa con foundation model di cui non possono fidarsi.
IBM watsonx offre modelli AI di livello aziendale risultanti da un rigoroso processo di perfezionamento. Questo processo inizia con l'innovazione del modello guidata da IBM Research, che prevede collaborazioni aperte e formazione su contenuti rilevanti per l'azienda, secondo il Codice etico dell'AI di IBM, per promuovere la trasparenza dei dati.
IBM Research ha sviluppato una tecnica di ottimizzazione delle istruzioni che migliora sia i modelli open source sviluppati da IBM sia quelli selezionati, con funzionalità essenziali per l'uso aziendale. Oltre ai benchmark accademici, il nostro set di dati "FM_EVAL" simula applicazioni di AI aziendale reale. I modelli più robusti di questa pipeline sono disponibili su IBM watsonx.ai, per fornire ai clienti foundation model di gen AI affidabili e di livello aziendale, come mostrato nell'immagine:
Prova i nostri foundation model di livello aziendale su watsonx con la nostra nuova demo di watsonx.ai chat. Scopri le loro funzionalità in riassunto, generazione di contenuti e elaborazione documentale attraverso un'interfaccia di chat semplice e intuitiva.