Costruisci le fondamenta per la modernizzazione di SAP ERP

Con centinaia di implementazioni di successo di programmi S/4HANA che hanno coinvolto sia le applicazioni ERP SAP che la modernizzazione dell'infrastruttura, IBM® ha un approccio ben definito denominato Rapid Discovery. Questo approccio aiuta a determinare il cosa, il perché e il come della modernizzazione di SAP ERP ed è indipendente dall'infrastruttura. Che tu stia usando SAP ERP su AIX, IBM i, Linux o Windows, l'approccio rimane lo stesso. Il team di esperti trasversali di IBM utilizza strumenti e framework innovativi per costruire una base trasformativa composta da sei ingredienti essenziali:

Modello di funzionalità aziendali: accordo sulla gerarchia dei processi aziendali che definisce l'ambito dell'implementazione ERP e definisce anche i requisiti aziendali nei futuri processi aziendali Modello di governance: struttura, framework e modello operativo chiari per la supervisione e l'implementazione del programma, inclusi ruoli chiave, responsabilità e autorità decisionale Valore aziendale: motivazione finanziaria del cambiamento nella trasformazione che quantifica i benefici tangibili del programma e li confronta con i costi di implementazione Roadmap di implementazione: chiara articolazione delle decisioni architettoniche chiave, ambito dei servizi, strategia dei dati e roadmap di implementazione per la trasformazione Allineamento esecutivo: allineamento dei dirigenti dell'intera azienda sullo scopo, le priorità, il percorso futuro, le responsabilità e i benefici aziendali della trasformazione Framework di sostenibilità: allineamento degli obiettivi di sostenibilità nella strategia ERP complessiva per consentire una singola fonte affidabile di accesso ai dati per i requisiti normativi

Nell'ambito di Rapid Discovery, aiutiamo anche i clienti a risolvere i problemi correlati ai seguenti fattori abilitanti:

Architettura aziendale moderna : progettare l'architettura aziendale del futuro, inclusa la direzione strategica per la razionalizzazione delle applicazioni e la strategia cloud RISE o non RISE.

: progettare l'architettura aziendale del futuro, inclusa la direzione strategica per la razionalizzazione delle applicazioni e la strategia cloud RISE o non RISE. Dati e analytics : determinare lo stato attuale della preparazione dei dati e sviluppare una strategia ottimizzata per dati e analytics per supportare e sfruttare il passaggio a SAP S/4HANA.

: determinare lo stato attuale della preparazione dei dati e sviluppare una strategia ottimizzata per dati e analytics per supportare e sfruttare il passaggio a SAP S/4HANA. Sicurezza e controlli: definire l'architettura di sicurezza e controlli dopo aver esaminato i livelli di maturità attuali.

definire l'architettura di sicurezza e controlli dopo aver esaminato i livelli di maturità attuali. Gestione del cambiamento: scoprire e comprendere le opportunità e gli impatti della gestione del cambiamento organizzativo correlati alla trasformazione ERP e sviluppare un approccio di alto livello per sbloccare l'adozione da parte degli utenti e la realizzazione del valore.

Questo processo di scoperta ben definito per la modernizzazione di SAP ERP ti aiuta a valutare l'attuale landscape SAP ERP, a definire lo stato futuro e ad allinearti al business case, al modello operativo e a un'architettura aziendale moderna. Se desideri maggiori informazioni, esplora Modernizzazione ERP IBM Cloud for SAP.