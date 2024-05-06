Costruisci le fondamenta per la modernizzazione di SAP ERP

I programmi più efficaci di modernizzazione di SAP ERP iniziano con un chiaro allineamento organizzativo sui risultati desiderati e sul valore aziendale atteso, sull'ambito end-to-end e sulla roadmap. Questo allineamento è critico per le aziende che eseguono le proprie operazioni su SAP ECC da anni. Le aiuta a determinare da dove far partire le iniziative di modernizzazione e come stabilire le priorità, organizzare e pianificare per vedere il valore di questo investimento.
Per elaborare questo piano strategico, le imprese hanno bisogno di una base di fatti che consenta loro di procedere con decisioni critiche di trasformazione abilitate da SAP S/4HANA su persone, processi, architettura aziendale e tecnologia di nuova generazione.
Con centinaia di implementazioni di successo di programmi S/4HANA che hanno coinvolto sia le applicazioni ERP SAP che la modernizzazione dell'infrastruttura, IBM® ha un approccio ben definito denominato Rapid Discovery. Questo approccio aiuta a determinare il cosa, il perché e il come della modernizzazione di SAP ERP ed è indipendente dall'infrastruttura. Che tu stia usando SAP ERP su AIX, IBM i, Linux o Windows, l'approccio rimane lo stesso. Il team di esperti trasversali di IBM utilizza strumenti e framework innovativi per costruire una base trasformativa composta da sei ingredienti essenziali:
Nell'ambito di Rapid Discovery, aiutiamo anche i clienti a risolvere i problemi correlati ai seguenti fattori abilitanti:
Questo processo di scoperta ben definito per la modernizzazione di SAP ERP ti aiuta a valutare l'attuale landscape SAP ERP, a definire lo stato futuro e ad allinearti al business case, al modello operativo e a un'architettura aziendale moderna. Se desideri maggiori informazioni, esplora Modernizzazione ERP IBM Cloud for SAP.