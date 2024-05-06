Tag
Costruisci le fondamenta per la modernizzazione di SAP ERP

Pubblicato il 6 maggio 2024
I programmi più efficaci di modernizzazione di SAP ERP iniziano con un chiaro allineamento organizzativo sui risultati desiderati e sul valore aziendale atteso, sull'ambito end-to-end e sulla roadmap. Questo allineamento è critico per le aziende che eseguono le proprie operazioni su SAP ECC da anni. Le aiuta a determinare da dove far partire le iniziative di modernizzazione e come stabilire le priorità, organizzare e pianificare per vedere il valore di questo investimento.

Per elaborare questo piano strategico, le imprese hanno bisogno di una base di fatti che consenta loro di procedere con decisioni critiche di trasformazione abilitate da SAP S/4HANA su persone, processi, architettura aziendale e tecnologia di nuova generazione.

L'approccio Rapid Discovery

Con centinaia di implementazioni di successo di programmi S/4HANA che hanno coinvolto sia le applicazioni ERP SAP che la modernizzazione dell'infrastruttura, IBM® ha un approccio ben definito denominato Rapid Discovery. Questo approccio aiuta a determinare il cosa, il perché e il come della modernizzazione di SAP ERP ed è indipendente dall'infrastruttura. Che tu stia usando SAP ERP su AIX, IBM i, Linux o Windows, l'approccio rimane lo stesso. Il team di esperti trasversali di IBM utilizza strumenti e framework innovativi per costruire una base trasformativa composta da sei ingredienti essenziali:

  1. Modello di funzionalità aziendali: accordo sulla gerarchia dei processi aziendali che definisce l'ambito dell'implementazione ERP e definisce anche i requisiti aziendali nei futuri processi aziendali
  2. Modello di governance: struttura, framework e modello operativo chiari per la supervisione e l'implementazione del programma, inclusi ruoli chiave, responsabilità e autorità decisionale
  3. Valore aziendale: motivazione finanziaria del cambiamento nella trasformazione che quantifica i benefici tangibili del programma e li confronta con i costi di implementazione
  4. Roadmap di implementazione: chiara articolazione delle decisioni architettoniche chiave, ambito dei servizi, strategia dei dati e roadmap di implementazione per la trasformazione
  5. Allineamento esecutivo: allineamento dei dirigenti dell'intera azienda sullo scopo, le priorità, il percorso futuro, le responsabilità e i benefici aziendali della trasformazione
  6. Framework di sostenibilità: allineamento degli obiettivi di sostenibilità nella strategia ERP complessiva per consentire una singola fonte affidabile di accesso ai dati per i requisiti normativi

Nell'ambito di Rapid Discovery, aiutiamo anche i clienti a risolvere i problemi correlati ai seguenti fattori abilitanti:

  • Architettura aziendale moderna: progettare l'architettura aziendale del futuro, inclusa la direzione strategica per la razionalizzazione delle applicazioni e la strategia cloud RISE o non RISE.
  • Dati e analytics: determinare lo stato attuale della preparazione dei dati e sviluppare una strategia ottimizzata per dati e analytics per supportare e sfruttare il passaggio a SAP S/4HANA.
  • Sicurezza e controlli: definire l'architettura di sicurezza e controlli dopo aver esaminato i livelli di maturità attuali.
  • Gestione del cambiamento: scoprire e comprendere le opportunità e gli impatti della gestione del cambiamento organizzativo correlati alla trasformazione ERP e sviluppare un approccio di alto livello per sbloccare l'adozione da parte degli utenti e la realizzazione del valore.

Questo processo di scoperta ben definito per la modernizzazione di SAP ERP ti aiuta a valutare l'attuale landscape SAP ERP, a definire lo stato futuro e ad allinearti al business case, al modello operativo e a un'architettura aziendale moderna. Se desideri maggiori informazioni, esplora Modernizzazione ERP IBM Cloud for SAP.

 