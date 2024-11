La soluzione migliore per il futuro delle aziende: proteggere l'AI generativa

Oggi, l'IBM® Institute for Business Value ha pubblicato lo studio Securing generative AI: What matters now, realizzato in collaborazione con IBM e AWS, in cui sono riportati nuovi dati, pratiche e raccomandazioni sulla protezione delle implementazioni di AI generativa. Secondo lo studio IBM, l'82% degli intervistati dei vertici aziendali ha dichiarato che un'AI affidabile e sicura è fondamentale per il successo della propria azienda. Anche se questo sembra far ben sperare, il 69% dei leader intervistati ha anche indicato che, quando si tratta di AI generativa, l'innovazione ha la precedenza sulla sicurezza.

Dare priorità all'innovazione o alla sicurezza può sembrare una scelta, ma in realtà è un vero e proprio test. In questo caso la tensione è evidente; le organizzazioni riconoscono che con l'AI generativa i rischi sono molto più alti, ma sembra che non abbiano capito la lezione dei problemi tecnologici del passato. Come per il passaggio all'hybrid cloud, lo sviluppo agile del software o lo zero-trust, la sicurezza dell'AI generativa può costituire un aspetto secondario. Più del 50% degli intervistati è preoccupato dei rischi imprevedibili che possono influenzare le iniziative di AI generativa e teme che, potenzialmente, creino una maggiore interruzione dell'attività. Eppure lo studio riporta che appena il 24% dei progetti attuali di AI generativa è sicuro. Perché c'è una tale discrepanza?

L'indecisione in materia di sicurezza può essere sia un indicatore, sia il risultato di una più ampia lacuna nella conoscenza dell'AI generativa. Quasi la metà degli intervistati (47%) ha dichiarato di essere incerta su dove e quanto investire quando si tratta di AI generativa. Anche quando i team sperimentano nuove funzionalità, i leader stanno ancora cercando di capire quali casi d'uso dell'AI generativa hanno più senso e come scalarli per i loro ambienti di produzione.