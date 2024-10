L'EU AI Act prevede che i modelli AI per uso generale, compresi i sistemi di AI generativa come gli LLM (Large Language) e i foundation model aderiscano a un sistema di classificazione basato su livelli di rischio sistematici. I livelli di rischio più elevati presenti maggiori requisiti per la trasparenza, tra cui la valutazione dei modelli, la documentazione e la rendicontazione. Comprendono inoltre la valutazione e la mitigazione dei rischi di sistema, la segnalazione di incidenti gravi e la fornitura di protezioni contro la cybersecurity. Inoltre, questi requisiti di trasparenza includono il mantenimento di una documentazione tecnica aggiornata, fornendo un riepilogo dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli e il rispetto delle leggi europee sul copyright.

La legge dell'UE sull'AI segue un approccio basato sul rischio, utilizzando livelli per classificare il livello di rischio che i sistemi di AI rappresentano per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali di un individuo. I tre livelli sono:

I sistemi a basso rischio come i filtri antispam o i videogiochi presentano pochi requisiti di legge oltre agli obblighi di trasparenza.

I sistemi di AI ad alto rischio come veicoli autonomi, dispositivi medici e infrastrutture critiche (acqua, gas, elettricità, ecc.) richiedono agli sviluppatori e agli utenti il rispetto di ulteriori requisiti normativi: Implementa la gestione del rischio e offri accuratezza, solidità e un framework di riferimento per la responsabilità che includa la supervisione umana Soddisfa i requisiti di trasparenza previsti per gli utenti, la conservazione dei record e la documentazione tecnica

come veicoli autonomi, dispositivi medici e infrastrutture critiche (acqua, gas, elettricità, ecc.) richiedono agli sviluppatori e agli utenti il rispetto di ulteriori requisiti normativi:

I sistemi non consentiti con poche eccezioni sono sistemi che presentano rischi non accettabili come i sistemi di punteggio sociale, riconoscimento facciale, riconoscimento delle emozioni e di identificazione biometrica remota negli spazi pubblici.

L'EU AI Act impone inoltre delle regole su come informare i clienti quando si utilizza un chatbot o un sistema di riconoscimento delle emozioni. Esistono requisiti aggiuntivi per etichettare i deep fake e individuare quando i contenuti di AI generativa vengono utilizzati nei media.

La mancata conformità all'EU AI Act, può essere costoso (link esterno a ibm.com):

7,5 milioni di euro o l'1,5% del fatturato annuo totale mondiale di un'azienda (a seconda di quale sia il valore più alto) per la fornitura di informazioni errate. 15 milioni di euro o il 3% del fatturato annuo totale mondiale di un'azienda (a seconda di quale sia il valore più elevato) per violazioni degli obblighi previsti dall'AI Act.

— VentureBeat

L'AI Act dell'Unione Europea è attualmente il quadro giuridico più completo per la regolamentazione dell'AI. I governi di tutto il mondo ne stanno prendendo atto e stanno discutendo attivamente su come regolamentare la tecnologia dell'AI per garantire che i cittadini, le aziende e le agenzie governative siano protetti da potenziali rischi. Inoltre gli stakeholder, dai consigli di amministrazione aziendali ai consumatori, stanno iniziando a riconoscere l'importanza della fiducia, della trasparenza, dell'equità e della responsabilità in ambito AI.