Viviamo in un mondo in cui i dati sono tutto per le aziende, ma quando i dati sono ovunque, diventa molto facile perdere di vista quali siano davvero importanti e utili. Inoltre, i dati sono spesso isolati e di bassa qualità.

Dati eccessivi

Nel mondo odierno, sempre connesso e online, la quantità di dati a disposizione delle organizzazioni è, francamente, schiacciante. E questo volume non fa che aumentare.

Data l'enorme quantità di dati disponibili per le aziende, non sorprende che molti di essi rimangano inutilizzati. I dati che vengono raccolti ma non analizzati non hanno alcun valore per un'organizzazione.

Dati in silos

Le organizzazioni fanno fatica ad applicare i controlli di qualità e ad applicare le politiche di governance a questo eccesso di dati. Nel frattempo, gli utenti non riescono sempre a trovare i dati giusti di cui hanno bisogno (ammesso che esistano) a causa della compartimentazione dei dati.

Con fonti di dati frammentate prive sia del controllo della qualità che della governance, non sorprende che le infrastrutture di dati siano spesso molto più complicate di quanto dovrebbero essere.

Dati di bassa qualità

Uno studio di Experian ha rivelato che il 95% dei dirigenti di alto livello ritiene che i problemi di qualità dei dati influiscano sulla capacità della propria organizzazione di raggiungere gli obiettivi aziendali.

Anche quando le organizzazioni possono accedere e analizzare i propri dati, potrebbero non potersi fidare completamente di essi, il che è un grosso problema che porta a sprechi di tempo, denaro e fatica.

Per fortuna, la data intelligence può risolvere questo genere di problemi ed estrarre il massimo valore dai tuoi dati.

Riservatezza e sicurezza dei dati

Un rapporto IBM suggerisce che il costo medio di una violazione dei dati ha raggiunto i 4,88 milioni di dollari nel 2024, il più alto di sempre. Ecco perché la privacy e la sicurezza dei dati di un'organizzazione, specialmente in settori altamente regolamentati come la finanza e l'assistenza sanitaria, sono della massima importanza.

