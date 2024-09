Storie AI con IBM watsonx

IBM watsonx La Recording Academy lavora a stretto contatto con IBM Consulting per sfruttare il potere dell'AI for business, con modelli di AI generativa che creano istantaneamente narrazioni su centinaia di artisti nominati ai GRAMMY. Queste "Storie AI con IBM watsonx" includono titoli accattivanti, dettagli essenziali e riepiloghi concisi delle carriere degli artisti che possono essere condivisi su GRAMMY.com o attraverso i canali social. Fanno parte di una nuova supply chain di contenuti intelligente che utilizza dati attendibili e i modelli AI affidabili di watsonx, ampliando le funzionalità del team editoriale di RA e avvicinando gli appassionati di musica agli artisti che amano. Ottieni una sessione gratuita sulla strategia aziendale per l'AI Registrati per un tour guidato di watsonx.ai