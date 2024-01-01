Soluzioni di cloud analytics

Trova rapidamente nuovi e inaspettati insight e ottieni risultati che cambiano il business
Prendi decisioni più intelligenti

I servizi di analytics su IBM Cloud possono essere implementati su cloud, on-premise o in un ambiente ibrido. Le soluzioni IBM, che includono funzionalità di intelligence integrate tramite il machine learning, permettono di analizzare facilmente i dati e di creare modelli di ML che possono essere distribuiti in applicazioni cognitive. Combina questi servizi per ottenere i tuoi insight.
Collega i team tra le varie funzioni

Collabora in team fra le varie funzioni per accedere a tutti i dati affidabili e alle migliori tecnologie della categoria.
Scopri nuovi insight dai dati

Usa più tecnologie di analytics per imparare dai dati e trovare nuove risposte per il tuo business.
Accelera la consegna degli insight

Fornisci rapidamente nuovi insight alla tua azienda e migliorali continuamente tramite un'iterazione rapida.
IBM Analytics Engine
Torniamo a concentrarci sull'analytics. Separa i livelli di elaborazione e storage per creare, scalare e gestire in modo flessibile le applicazioni di analytics.
Apache Spark
Questo motore open source di elaborazione dei dati è progettato per i set di dati più grandi. Ottieni la velocità, la scalabilità e la programmabilità necessarie per i big data.
IBM Information Server on Cloud
Porta flessibilità e scalabilità alla tua strategia informativa aziendale. Con l'integrazione di Infosphere, puoi trasformare, governare e fornire dati affidabili.
IBM Master Data Management on Cloud
Fidati, governa e intervieni sui tuoi dati con l'estensibilità dei modelli di implementazione flessibili. Migliora la velocità, riduci i costi e ottieni un time to value più rapido.
IBM Streams
Scopri in tempo reale gli insight da diversi dati in streaming, tra cui testo non strutturato, video e altro. Trasforma volumi e varietà in rapido movimento in insight.
Ottieni insight salvavita in terapia intensiva

L'Emory University Hospital ha collaborato con IBM e con il Business Partner IBM Excel Medical Electronics per raccogliere e analizzare i dati dei pazienti in terapia intensiva quasi in tempo reale, fornendo insight salvavita fino al 95% più velocemente.
Scopri come possiamo supportare la tua analytics

Inizia a intervenire sugli insight e incorpora l'intelligence nei tuoi processi aziendali.

