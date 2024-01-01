Soluzioni di cloud analytics

I servizi di analytics su IBM Cloud possono essere implementati su cloud, on-premise o in un ambiente ibrido. Le soluzioni IBM, che includono funzionalità di intelligence integrate tramite il machine learning, permettono di analizzare facilmente i dati e di creare modelli di ML che possono essere distribuiti in applicazioni cognitive. Combina questi servizi per ottenere i tuoi insight.
Collabora in team fra le varie funzioni per accedere a tutti i dati affidabili e alle migliori tecnologie della categoria.
Usa più tecnologie di analytics per imparare dai dati e trovare nuove risposte per il tuo business.
Fornisci rapidamente nuovi insight alla tua azienda e migliorali continuamente tramite un'iterazione rapida.
L'Emory University Hospital ha collaborato con IBM e con il Business Partner IBM Excel Medical Electronics per raccogliere e analizzare i dati dei pazienti in terapia intensiva quasi in tempo reale, fornendo insight salvavita fino al 95% più velocemente.
Inizia a intervenire sugli insight e incorpora l'intelligence nei tuoi processi aziendali.