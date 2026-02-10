Reporting di Passport Advantage Online

Forme geometriche astratte blu e nere con effetto 3D.

Utilizzo del reporting per cercare diritti e preventivi di rinnovo attivi, download, migrazione e cronologia degli ordini

Tipi di report

Diritti software attivi e futuri – Verifica i tuoi diritti attivi e futuri. È possibile effettuare una query in base al tipo di diritto (ad esempio, acquistato, rinnovato, assegnato e futuro) e al tipo di intervallo di date del diritto (ad esempio, acquistati, rinnovati, assegnati).

Preventivi di rinnovo software attivi: visualizza i preventivi di rinnovo software aperti per i tuoi siti e le query in base ai numeri del contratto, al numero del sito, al numero del rivenditore, al numero del preventivo e/o alla data di scadenza del rinnovo.

Cronologia degli ordini: cerca gli ordini effettuati dai tuoi siti. Puoi effettuare una ricerca per tipo di ordine (ad esempio, acquisti, rinnovi, supporti, Software as a Service) e per intervallo di date dell'ordine di vendita.

Cronologia delle migrazioni: cerca le migrazioni completate dai tuoi siti per data. (Questo report è applicabile solo alle transazioni Passport Advantage)

Cronologia dei download: visualizza i download dei software completati dai tuoi siti. È possibile effettuare la query in base all'intervallo di date di download. Il report sulla cronologia dei download dei software mostra la cronologia in base all'attuale contratto e alle informazioni sul sito registrate. Le migrazioni relative ai contratti non vengono prese in considerazione.

Nota: solo gli utenti autorizzati possono consultare, visualizzare e scaricare il report elencato sopra

Esecuzione di report

Se sei autorizzato a eseguire report:

  • Accedi al tuo sito PAO con il tuo ID IBM e la tua password
  • Seleziona “Reporting”
  • Seleziona un tipo di report: diritti attivi, preventivi di rinnovo attivi, cronologia degli ordini, cronologia della migrazione, cronologia dei download
  • Specifica i criteri del report utilizzando i menu a discesa e gli elenchi di selezione
    Nota: i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.
  • Utilizza il menu a tendina “Ordina per”.
    Tieni presente che questo è un passaggio obbligatorio per tutti i report.
  • Fai clic su “Invia report di riepilogo”, “Invia report dettagliato”, “Salva come predefinito”
    Nota: le opzioni variano in base al tipo di report.

Per assistenza con l’accesso o la funzionalità PAO, contatta eCustomer Care.