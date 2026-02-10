Visualizza la certificazione Proof of Entitlement – Visualizza i certificati PoE per il tuo sito
Visualizza l'inventario dei diritti e aggiorna le distribuzioni*
Allocazioni – Visualizza l'attuale allocazione dei diritti di licenza per il tuo sito
Aggiorna le allocazioni dei diritti — Aggiorna l'attuale allocazione dei diritti (download del software, richieste multimediali e/o supporto tecnico) per il tuo sito
Visualizza l'inventario dei diritti – Visualizza un report riassuntivo della quantità di diritti di prodotto per i tuoi siti. Il report può essere esportato o stampato
Registra e monitora i diritti dei prodotti implementati: il monitoraggio dell'implementazione consente di registrare e tenere traccia del numero di diritti implementati in un determinato sito. Le implementazioni possono essere avviate, modificate o visualizzate tramite il report sulle allocazioni dei diritti
*Note: devi avere accesso al suo Sito PAO e l'autorizzazione a visualizzare/aggiornare i diritti.
IBM non modifica i dati di implementazione.