I diritti sono fondamentali per la tua esperienza con Passport Advantage e IBM Software Subscription and Support.

Per ogni "Prodotto idoneo" acquistato, l'utente riceve una Prova di Diritto o Proof of Entitlement, ("PoE") da IBM che specifica un livello di utilizzo autorizzato. Le PoE (supportate da una fattura o ricevuta pagata abbinata) servono come prova del livello di utilizzo da parte del Cliente.

Accedi a Passport Advantage Online per:

Visualizza la certificazione Proof of Entitlement – Visualizza i certificati PoE per il tuo sito

Visualizza l'inventario dei diritti e aggiorna le distribuzioni*

Allocazioni – Visualizza l'attuale allocazione dei diritti di licenza per il tuo sito

Aggiorna le allocazioni dei diritti — Aggiorna l'attuale allocazione dei diritti (download del software, richieste multimediali e/o supporto tecnico) per il tuo sito

Visualizza l'inventario dei diritti – Visualizza un report riassuntivo della quantità di diritti di prodotto per i tuoi siti. Il report può essere esportato o stampato

Registra e monitora i diritti dei prodotti implementati: il monitoraggio dell'implementazione consente di registrare e tenere traccia del numero di diritti implementati in un determinato sito. Le implementazioni possono essere avviate, modificate o visualizzate tramite il report sulle allocazioni dei diritti

*Note: devi avere accesso al suo Sito PAO e l'autorizzazione a visualizzare/aggiornare i diritti. 

  • Le allocazioni dei diritti non tengono traccia delle quantità implementate
  • Solo il contatto principale e gli utenti autorizzati dal contatto principale possono creare e aggiornare i dati di implementazione.
  • Le implementazioni possono essere avviate, modificate o visualizzate tramite il report sulle allocazioni dei diritti.

IBM non modifica i dati di implementazione.

Hai bisogno di assistenza? Contatta il team eCustomer Care locale.
