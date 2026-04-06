Tabella delle unità di conversione

per le offerte concesse in licenza su spese, ricavi o asset finanziari

Illustrazione di forme geometriche in tonalità di blu, nero e grigio
La seguente tabella di conversione viene utilizzata per convertire le valute locali in un'unità di conversione comune per le offerte concesse in licenza sulla base della spesa, dei ricavi o delle attività finanziarie.

Informazioni generali

La seguente tabella di conversione viene utilizzata per convertire le valute locali in un'unità di conversione comune. Ciò offre al cliente il vantaggio di un'aggregazione globale per le licenze basate sulla valuta, fornendo prezzi basati sul volume man mano che il cliente cresce.

Nota: i fattori di conversione qui elencati non sono legati alle conversioni dei tassi di cambio. Si tratta di valori stabili basati sulle relazioni storiche tra le valute. I fattori in questa tabella rimarranno invariati a meno che non siano richiesti da modifiche sostanziali.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di vendita IBM.

Istruzioni

Come utilizzare la tabella di conversione:

  1. Individuare la valuta del paese applicabile da convertire nella tabella di conversione.
  2. Dividere l'importo in valuta locale per il fattore di conversione.
  3. Ripetere secondo necessità per più valute.

Esempio

Passo 1: individuare le valute dei paesi applicabili per i seguenti dati:

  • Fattore di conversione in EUR = 0,92
  • Fattore di conversione in USD = 1,00
  • Fattore di conversione della sterlina UK =0 ,79

Passo 2: Dividere le valute locali per il fattore di conversione:

  • 100.000 euro / fattore di conversione 0,92 = 108.696 unità di conversione
  • 75.000 dollari USA / fattore di conversione 1,00 = 75.000 unità di conversione
  • 50.000 sterline UK / fattore di conversione 0,79 = 63.291 unità di conversione

Risultato: 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 unità di conversione totali necessarie

Tabella delle unità di conversione

A

PaeseValutaCodiceDividere per
A   
ISOLE ALANDEuroEUR0,92
AlgeriaDinaro algerinoDZK134,33
Samoa AmericaneDollaro USADollaro statunitense1,00
ANDORRAEuroEUR0,92
ANGOLAKwanzaAOA958,97
ARGENTINAPeso argentinoARS1.296,37
AustraliaDollaro australianoAUD1,58
AustriaEuroEUR0,92
AZERBAIGIANManat azerbaigianoAZN1,70

B

PaeseValutaCodiceDividere per
B   
BahrainDinaro del BahreinBHD0,38
BANGLADESHTakaBDT125,21
BELGIOEuroEUR0,92
BOTSWANAPulaBWP13,76
BRASILEReal brasilianoBRL5,70
BULGARIALev bulgaroBGN1,90

C

PaeseValutaCodiceDividere per
C   
CAMERUNFranco CFA BEACXAF604,22
CANADADollaro canadeseCAD1,47
CILEPeso cilenoCLF957,09
CINAYuan RenminbiCNY7.36
ISOLA DI NATALEDollaro australianoAUD1,58
ISOLE COCOS (KEELING)Dollaro australianoAUD1,58
COLOMBIAPeso colombianoCOP4.292,88
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DELFranco congoleseCDF2.870,79
ISOLE COOKDollaro neozelandeseNZD1,71
COSTA RICAColón costaricanoCRC505,80
COSTA D'AVORIOFranco CFA BCEAOXOF624,14
CROAZIAEuroEUR0,92
CIPROEuroEUR0,92
REPUBBLICA CECACorona cecaCZK23,10

D

PaeseValutaCodiceDividere per
D   
DANIMARCACorona daneseDKK6,87
REPUBBLICA DOMINICANAPeso dominicanoDOP63,48

E

PaeseValutaCodiceDividere per
E   
ECUADORDollaro USADollaro statunitense1,00
EGITTOSterlina egizianaEGP51,25
ESTONIAEuroEUR0,92
ETIOPIABirr etiopeETB134,61
EUROEuroEUR0,92

F

PaeseValutaCodiceDividere per
F   
ISOLE FAROECorona daneseDKK6,87
FINLANDIAEuroEUR0,92
FRANCIAEuroEUR0,92

G

PaeseValutaCodiceDividere per
G   
GABONFranco CFA BEACXAF604,22
GERMANIAEuroEUR0,92
GHANACedi del GhanaGHS15,52
GRECIAEuroEUR0,92
GROENLANDIACorona daneseDKK6,87
GUATEMALAQuetzalGTQ7,79
GUERNSEYSterlina britannica GBP0,79

H

PaeseValutaCodiceDividere per
H   
ISOLA DI HEARD E ISOLE DI McDONALDDollaro australianoAUD1,58
HONG KONGDollaro di Hong KongHKD7,78
UNGHERIAFiorinoHUF377,78

I

PaeseValutaCodiceDividere per
I   
ISLANDACorona islandeseISK140,51
INDIARupia indianaINR87,36
INDONESIARupiaIDR16.170,14
IRAQDinaro irachenoIQD1.305,00
IRLANDAEuroEUR0,92
ISOLA DI MANSterlina britannicaGBP0,79
ISRAELENuovo shekel israelianoILS3,66
ITALIAEuroEUR0,92

J

PaeseValutaCodiceDividere per
J   
GIAPPONEYenJPY146,02
JERSEYSterlina britannicaGBP0,79

K

PaeseValutaCodiceDividere per
K   
KAZAKHSTANTengeKZT519,32
KENYAScellino keniotaKES130,22
COREA, (Corea del Sud)WonKRW1.445,50
KUWAITDinaro kuwaitianoKWD0,31

L

PaeseValutaCodiceDividere per
L   
LETTONIAEuroEUR0,92
LIBANOLira libaneseLBP92.129,17
LIECHTENSTEINFranco svizzeroCHF0,86
LITUANIAEuroEUR0,92
LUSSEMBURGOEuroEUR0,92

M

PaeseValutaCodiceDividere per
M   
MALESIARinggit maleseMYR4,48
MALIFranco CFA BCEAOXOF624,14
MALTAEuroEUR0,92
ISOLE MARSHALLDollaro USADollaro statunitense1,00
MARTINICAEuroEUR0,92
MAYOTTEEuroEUR0,92
MESSICOPeso messicanoMXN20,72
MONACOEuroEUR0,92
MONTENEGROEuroEUR0,92
MAROCCODirham marocchinoMAD9,73
MOZAMBICOMetical del MozambicoMZN64,54

N

PaeseValutaCodiceDividere per
N   
NAMIBIADollaro namibianoNAD18,48
PAESI BASSIEuroEUR0,92
NUOVA ZELANDADollaro neozelandeseNZD1,71
NIGERIANairaNGN1.620,54
NIUEDollaro neozelandeseNZD1,71
ISOLA NORFOLKDollaro australianoAUD1,58
NORVEGIACorona norvegeseNOK10,63

O

PaeseValutaCodiceDividere per
O   
OMANRial dell'OmanOMR0,38

P

PaeseValutaCodiceDividere per
P   
PAKISTANRupia pakistanaPKR284,31
PANAMABalboaPAB1,00
PARAGUAYGuaranìPYG7.910,25
PERÙNuevo SolPEN3,71
FILIPPINEPeso filippinoPHP57,17
POLONIAZlotyPLN3,91
PORTOGALLOEuroEUR0,92
PORTORICODollaro USADollaro statunitense1,00

Q

PaeseValutaCodiceDividere per
Q   
QATARRial del QatarQAR3,64

R

PaeseValutaCodiceDividere per
R   
RÉUNIONEuroEUR0,92
ROMANIANuovo leu rumenoRON4,63
FEDERAZIONE RUSSARublo russoRUB88,84

S

PaeseValutaCodiceDividere per
S   
SAINT BARTHÉLEMYEuroEUR0,92
SAINT MARTIN (PARTE FRANCESE)EuroEUR0,92
SAN PIETRO E MIQUELONEEuroEUR0,92
SAN MARINOEuroEUR0,92
ARABIA SAUDITARiyal sauditaSAR3,75
SENEGALFranco CFA BCEAOXOF604,22
SERBIADinaro serboRSD107,78
SINGAPOREDollaro di SingaporeSGD1,37
SLOVACCHIAEuroEUR0,92
SLOVENIAEuroEUR0,92
SUD AFRICARandZAR18,58
SPAGNAEuroEUR0,92
SRI LANKARupia dello Sri LankaLKR299,58
SVALBARDAND JAN MAYENCorona norvegeseNOK10,63
SVEZIACorona svedeseSEK10,24
SVIZZERAFranco svizzeroCHE0,86

T

PaeseValutaCodiceDividere per
T   
TAIWAN, PROVINCIA DELLA CINANuovo dollaro di TaiwanTWD32,77
TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DIScellino tanzanianoTZS2.654,06
THAILANDIABahtTHB34,65
TIMOR ESTDollaro USADollaro statunitense1,00
TOKELAUDollaro neozelandeseNZD1,71
TUNISIADinaro tunisinoTND3,20
TURCHIALira turcaTRY38,52

U

PaeseValutaCodiceDividere per
U   
UGANDAScellino ugandeseUGX3.685,37
UCRAINAGrivniaUAH42,44
EMIRATI ARABI UNITIDirham degli Emirati Arabi UnitiAED3,67
REGNO UNITOSterlinaGBP0,79
STATI UNITIDollaro USADollaro statunitense1,00
ISOLE MINORI ESTERNE DEGLI STATI UNITIDollaro USADollaro statunitense1,00
URUGUAYPeso uruguayanoUYI43,94

V

PaeseValutaCodiceDividere per
V   
VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DIBolívar venezuelanoVEF89,35
VIETNAMDongVND24.658,90
ISOLE VERGINI (BRITANNICHE)Dollaro USADollaro statunitense1,00
ISOLE VERGINI (USA)Dollaro USADollaro statunitense1,00

Z

PaeseValutaCodiceDividere per
Z   
ZAMBIAKwacha dello ZambiaZMW28,49