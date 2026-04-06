Tabella delle unità di conversione

per le offerte concesse in licenza su spese, ricavi o asset finanziari
La seguente tabella di conversione viene utilizzata per convertire le valute locali in un'unità di conversione comune. Ciò offre al cliente il vantaggio di un'aggregazione globale per le licenze basate sulla valuta, fornendo prezzi basati sul volume man mano che il cliente cresce.
Nota: i fattori di conversione qui elencati non sono legati alle conversioni dei tassi di cambio. Si tratta di valori stabili basati sulle relazioni storiche tra le valute. I fattori in questa tabella rimarranno invariati a meno che non siano richiesti da modifiche sostanziali.
Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rappresentante di vendita IBM.
Come utilizzare la tabella di conversione:
Esempio
Passo 1: individuare le valute dei paesi applicabili per i seguenti dati:
Passo 2: Dividere le valute locali per il fattore di conversione:
Risultato: 108.696 + 75.000 + 63.291 = 246.987 unità di conversione totali necessarie
|Paese
|Valuta
|Codice
|Dividere per
|B
|Bahrain
|Dinaro del Bahrein
|BHD
|0,38
|BANGLADESH
|Taka
|BDT
|125,21
|BELGIO
|Euro
|EUR
|0,92
|BOTSWANA
|Pula
|BWP
|13,76
|BRASILE
|Real brasiliano
|BRL
|5,70
|BULGARIA
|Lev bulgaro
|BGN
|1,90
|C
|CAMERUN
|Franco CFA BEAC
|XAF
|604,22
|CANADA
|Dollaro canadese
|CAD
|1,47
|CILE
|Peso cileno
|CLF
|957,09
|CINA
|Yuan Renminbi
|CNY
|7.36
|ISOLA DI NATALE
|Dollaro australiano
|AUD
|1,58
|ISOLE COCOS (KEELING)
|Dollaro australiano
|AUD
|1,58
|COLOMBIA
|Peso colombiano
|COP
|4.292,88
|CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL
|Franco congolese
|CDF
|2.870,79
|ISOLE COOK
|Dollaro neozelandese
|NZD
|1,71
|COSTA RICA
|Colón costaricano
|CRC
|505,80
|COSTA D'AVORIO
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|CROAZIA
|Euro
|EUR
|0,92
|CIPRO
|Euro
|EUR
|0,92
|REPUBBLICA CECA
|Corona ceca
|CZK
|23,10
|D
|DANIMARCA
|Corona danese
|DKK
|6,87
|REPUBBLICA DOMINICANA
|Peso dominicano
|DOP
|63,48
|E
|ECUADOR
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|EGITTO
|Sterlina egiziana
|EGP
|51,25
|ESTONIA
|Euro
|EUR
|0,92
|ETIOPIA
|Birr etiope
|ETB
|134,61
|EURO
|Euro
|EUR
|0,92
|F
|ISOLE FAROE
|Corona danese
|DKK
|6,87
|FINLANDIA
|Euro
|EUR
|0,92
|FRANCIA
|Euro
|EUR
|0,92
|G
|GABON
|Franco CFA BEAC
|XAF
|604,22
|GERMANIA
|Euro
|EUR
|0,92
|GHANA
|Cedi del Ghana
|GHS
|15,52
|GRECIA
|Euro
|EUR
|0,92
|GROENLANDIA
|Corona danese
|DKK
|6,87
|GUATEMALA
|Quetzal
|GTQ
|7,79
|GUERNSEY
|Sterlina britannica
|GBP
|0,79
|H
|ISOLA DI HEARD E ISOLE DI McDONALD
|Dollaro australiano
|AUD
|1,58
|HONG KONG
|Dollaro di Hong Kong
|HKD
|7,78
|UNGHERIA
|Fiorino
|HUF
|377,78
|I
|ISLANDA
|Corona islandese
|ISK
|140,51
|INDIA
|Rupia indiana
|INR
|87,36
|INDONESIA
|Rupia
|IDR
|16.170,14
|IRAQ
|Dinaro iracheno
|IQD
|1.305,00
|IRLANDA
|Euro
|EUR
|0,92
|ISOLA DI MAN
|Sterlina britannica
|GBP
|0,79
|ISRAELE
|Nuovo shekel israeliano
|ILS
|3,66
|ITALIA
|Euro
|EUR
|0,92
|J
|GIAPPONE
|Yen
|JPY
|146,02
|JERSEY
|Sterlina britannica
|GBP
|0,79
|K
|KAZAKHSTAN
|Tenge
|KZT
|519,32
|KENYA
|Scellino keniota
|KES
|130,22
|COREA, (Corea del Sud)
|Won
|KRW
|1.445,50
|KUWAIT
|Dinaro kuwaitiano
|KWD
|0,31
|L
|LETTONIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LIBANO
|Lira libanese
|LBP
|92.129,17
|LIECHTENSTEIN
|Franco svizzero
|CHF
|0,86
|LITUANIA
|Euro
|EUR
|0,92
|LUSSEMBURGO
|Euro
|EUR
|0,92
|M
|MALESIA
|Ringgit malese
|MYR
|4,48
|MALI
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|624,14
|MALTA
|Euro
|EUR
|0,92
|ISOLE MARSHALL
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|MARTINICA
|Euro
|EUR
|0,92
|MAYOTTE
|Euro
|EUR
|0,92
|MESSICO
|Peso messicano
|MXN
|20,72
|MONACO
|Euro
|EUR
|0,92
|MONTENEGRO
|Euro
|EUR
|0,92
|MAROCCO
|Dirham marocchino
|MAD
|9,73
|MOZAMBICO
|Metical del Mozambico
|MZN
|64,54
|N
|NAMIBIA
|Dollaro namibiano
|NAD
|18,48
|PAESI BASSI
|Euro
|EUR
|0,92
|NUOVA ZELANDA
|Dollaro neozelandese
|NZD
|1,71
|NIGERIA
|Naira
|NGN
|1.620,54
|NIUE
|Dollaro neozelandese
|NZD
|1,71
|ISOLA NORFOLK
|Dollaro australiano
|AUD
|1,58
|NORVEGIA
|Corona norvegese
|NOK
|10,63
|O
|OMAN
|Rial dell'Oman
|OMR
|0,38
|P
|PAKISTAN
|Rupia pakistana
|PKR
|284,31
|PANAMA
|Balboa
|PAB
|1,00
|PARAGUAY
|Guaranì
|PYG
|7.910,25
|PERÙ
|Nuevo Sol
|PEN
|3,71
|FILIPPINE
|Peso filippino
|PHP
|57,17
|POLONIA
|Zloty
|PLN
|3,91
|PORTOGALLO
|Euro
|EUR
|0,92
|PORTORICO
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|Q
|QATAR
|Rial del Qatar
|QAR
|3,64
|R
|RÉUNION
|Euro
|EUR
|0,92
|ROMANIA
|Nuovo leu rumeno
|RON
|4,63
|FEDERAZIONE RUSSA
|Rublo russo
|RUB
|88,84
|S
|SAINT BARTHÉLEMY
|Euro
|EUR
|0,92
|SAINT MARTIN (PARTE FRANCESE)
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN PIETRO E MIQUELONE
|Euro
|EUR
|0,92
|SAN MARINO
|Euro
|EUR
|0,92
|ARABIA SAUDITA
|Riyal saudita
|SAR
|3,75
|SENEGAL
|Franco CFA BCEAO
|XOF
|604,22
|SERBIA
|Dinaro serbo
|RSD
|107,78
|SINGAPORE
|Dollaro di Singapore
|SGD
|1,37
|SLOVACCHIA
|Euro
|EUR
|0,92
|SLOVENIA
|Euro
|EUR
|0,92
|SUD AFRICA
|Rand
|ZAR
|18,58
|SPAGNA
|Euro
|EUR
|0,92
|SRI LANKA
|Rupia dello Sri Lanka
|LKR
|299,58
|SVALBARDAND JAN MAYEN
|Corona norvegese
|NOK
|10,63
|SVEZIA
|Corona svedese
|SEK
|10,24
|SVIZZERA
|Franco svizzero
|CHE
|0,86
|T
|TAIWAN, PROVINCIA DELLA CINA
|Nuovo dollaro di Taiwan
|TWD
|32,77
|TANZANIA, REPUBBLICA UNITA DI
|Scellino tanzaniano
|TZS
|2.654,06
|THAILANDIA
|Baht
|THB
|34,65
|TIMOR EST
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|TOKELAU
|Dollaro neozelandese
|NZD
|1,71
|TUNISIA
|Dinaro tunisino
|TND
|3,20
|TURCHIA
|Lira turca
|TRY
|38,52
|U
|UGANDA
|Scellino ugandese
|UGX
|3.685,37
|UCRAINA
|Grivnia
|UAH
|42,44
|EMIRATI ARABI UNITI
|Dirham degli Emirati Arabi Uniti
|AED
|3,67
|REGNO UNITO
|Sterlina
|GBP
|0,79
|STATI UNITI
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|ISOLE MINORI ESTERNE DEGLI STATI UNITI
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|URUGUAY
|Peso uruguayano
|UYI
|43,94
|V
|VENEZUELA, REPUBBLICA BOLIVARIANA DI
|Bolívar venezuelano
|VEF
|89,35
|VIETNAM
|Dong
|VND
|24.658,90
|ISOLE VERGINI (BRITANNICHE)
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|ISOLE VERGINI (USA)
|Dollaro USA
|Dollaro statunitense
|1,00
|Z
|ZAMBIA
|Kwacha dello Zambia
|ZMW
|28,49