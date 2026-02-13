Software per la produttività AI

Automatizza il lavoro e supporta decisioni più intelligenti con gli agenti e le applicazioni intelligenti

Rendering 3D di tessere piatte di intelligenza artificiale e automazione impilate, con icone colorate in tonalità di blu e viola.

Aumenta la produttività reale con un'AI che lavora per te

Trasforma le AI frammentate in valore aziendale misurabile in poche settimane anziché in anni con un livello di orchestrazione aperto e ibrido che unifica agenti, automazioni e workflow per supportare una produttività sicura a livello aziendale.​

Guarda il nostro software in azione

Soluzione aperta. Integrazione perfetta.

Aumenta la produttività in tutta l'azienda con un'orchestrazione che trasforma la complessità in chiarezza, lavorando con qualsiasi agente, assistente, workflow o dato AI, evitando di doverli eliminare e sostituire o di vincolarti a un fornitore.

Accelera i risultati aziendali con le app e gli agenti AI

Orchestrazione e governance basate su agenti

Unisci gli agenti AI ai tuoi workflow, dati e automazioni esistenti. Osserva, valuta e ottimizza le prestazioni con AgentOps.
Produttività dei dipendenti

Lascia che i tuoi team possano svolgere lavori di maggior valore e affida i compiti più ripetitivi agli agenti AI, in grado di collegarsi ai workflow esistenti tra HR, vendite, IT, finance e assistenza clienti.
Produttività degli sviluppatori

Migliora il ciclo di vita dello sviluppo software con agentic AI, intelligence contestuale e governance-by-design.
Ottimizzazione della pianificazione finanziaria

Passa da una pianificazione lenta e manuale a un processo decisionale veloce e basato sull'AI automatizzando i processi chiave della pianificazione finanziaria.
Ottimizzare IBM Z per lo sviluppo moderno

Accelera la modernizzazione delle applicazioni con un supporto end-to-end che migliora la comprensione del codice, preserva la logica aziendale e riduce la dipendenza da competenze specialistiche difficili da reperire.
Customer experience

Offri un supporto rapido e coerente con conversazioni fluide, naturali e simili a quelle umane e agenti di intelligenza artificiale multimodali su qualsiasi canale (web chat, telefono, SMS e app social), con un passaggio di consegne fluido tra agenti in tempo reale e un contesto completo.
Tempi di provisioning ridotti

Accesso immediato a un repository di modelli validati e ottimizzati su cui gli agenti possono basarsi per inferenze più efficienti e distribuite. 
Riconosciuto come leader di mercato*
 
  • 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools
 
  • 2024 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Esplora il software IBM per la produttività AI

IBM watsonx Orchestrate

IBM watsonx Orchestrate funge da supervisore multi-agente e multi-strumento per orchestrare gli agenti realizzati con qualsiasi tecnologia (IBM, terze parti o open source), insieme a workflow, automazioni e sistemi di dati.​

70%
cicli di elaborazione più rapidi quando si consolidano i workflow
30%
minore ricorso agli interventi manuali nel consolidamento dei workflow
Grafica della funzionalità watsonx Orchestrate Agent Builder
Schermata della grafica software di IBM Bob

IBM Bob

IBM Bob utilizza workflow basati su agenti per automatizzare la generazione di codice, il refactoring, i test e i controlli di sicurezza/conformità lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC).​

Fasi successive

Inizia il tuo percorso di produttività basato sull'AI con IBM.Esegui delle prove pratiche con i nostri esperti tecnici per offrire un valore immediato.
Note a piè di pagina

* Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.