Software per la produttività AI

Automatizza il lavoro e supporta decisioni più intelligenti con gli agenti e le applicazioni intelligenti
Trasforma le AI frammentate in valore aziendale misurabile in poche settimane anziché in anni con un livello di orchestrazione aperto e ibrido che unifica agenti, automazioni e workflow per supportare una produttività sicura a livello aziendale.
Aumenta la produttività in tutta l'azienda con un'orchestrazione che trasforma la complessità in chiarezza, lavorando con qualsiasi agente, assistente, workflow o dato AI, evitando di doverli eliminare e sostituire o di vincolarti a un fornitore.
Unisci gli agenti AI ai tuoi workflow, dati e automazioni esistenti. Osserva, valuta e ottimizza le prestazioni con AgentOps.
Lascia che i tuoi team possano svolgere lavori di maggior valore e affida i compiti più ripetitivi agli agenti AI, in grado di collegarsi ai workflow esistenti tra HR, vendite, IT, finance e assistenza clienti.
Migliora il ciclo di vita dello sviluppo software con agentic AI, intelligence contestuale e governance-by-design.
Passa da una pianificazione lenta e manuale a un processo decisionale veloce e basato sull'AI automatizzando i processi chiave della pianificazione finanziaria.
Accelera la modernizzazione delle applicazioni con un supporto end-to-end che migliora la comprensione del codice, preserva la logica aziendale e riduce la dipendenza da competenze specialistiche difficili da reperire.
Offri un supporto rapido e coerente con conversazioni fluide, naturali e simili a quelle umane e agenti di intelligenza artificiale multimodali su qualsiasi canale (web chat, telefono, SMS e app social), con un passaggio di consegne fluido tra agenti in tempo reale e un contesto completo.
Accesso immediato a un repository di modelli validati e ottimizzati su cui gli agenti possono basarsi per inferenze più efficienti e distribuite.
IBM watsonx Orchestrate funge da supervisore multi-agente e multi-strumento per orchestrare gli agenti realizzati con qualsiasi tecnologia (IBM, terze parti o open source), insieme a workflow, automazioni e sistemi di dati.
IBM Bob utilizza workflow basati su agenti per automatizzare la generazione di codice, il refactoring, i test e i controlli di sicurezza/conformità lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC).
* Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o con altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, comprese tutte le garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.