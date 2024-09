La tua organizzazione si trova ad affrontare sfide senza precedenti nella gestione dell'infrastruttura, della rete e degli endpoint in un ambiente in continua e rapida evoluzione. Devi pertanto potenziare l'accesso remoto alle applicazioni aziendali critiche garantendo a ogni utente un livello di accesso adeguato, in particolare se stai espandendo le soluzioni sui dispositivi di proprietà dell’utente (Bring your own device, BYOD). La sofisticatezza degli attacchi informatici continua a crescere e la tua azienda potrebbe non disporre delle competenze necessarie per gestire internamente i rischi per la sicurezza.