In risposta ai continui incidenti di cybersecurity che hanno avuto un impatto negativo sulle infrastrutture critiche, l’economia e le esigenze basilari dell’umanità, il governo federale degli Stati Uniti ha annunciato l’ordine esecutivo 14028. L'ordine istituisce un framework per contribuire a proteggere le organizzazioni del settore pubblico e privato da violazioni della supply chain e di altro tipo.

L'ordine evidenzia la necessità per le organizzazioni di stabilire degli standard di sicurezza di base. Mira, inoltre, ad aiutare le organizzazioni a proteggersi dalle minacce di cybersecurity, a rilevarle e a rispondere introducendo delle best practice definite nelle linee guida dei framework National Institute of Standards and Technology (NIST) e Zero Trust. I servizi di sicurezza offensiva e difensiva di X-Force possono aiutarti a integrare la sicurezza nella tua supply chain di sviluppo software, contribuendo a identificare e mitigare le vulnerabilità ad alto rischio che potrebbero essere prese di mira dagli aggressori.