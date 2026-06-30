Insieme, coltiviamo una cultura dell'eccellenza, della collaborazione e del miglioramento costante. Crediamo che condividere un feedback sincero sia fondamentale per aiutare i nostri dipendenti a sviluppare le proprie competenze e migliorare le prestazioni, il che è necessario per la nostra capacità di trasformarci ed evolverci. La nostra strategia di sviluppo delle prestazioni stabilisce un framework chiaro per quanto riguarda le prestazioni, in modo che ogni dipendente IBM sappia esattamente cosa ci si aspetta da lui, come si relaziona rispetto a tali aspettative e cosa deve fare per migliorare, garantendo coerenza e trasparenza.

Trasformiamo e sviluppiamo costantemente i nostri talenti attraverso una combinazione di assunzioni basate sulle competenze e apprendimento avanzato per sviluppare costruire un'impresa AI-first. Nel 2025, ci siamo concentrati sull'aggiunta di competenze in aree chiave come la consulenza e le competenze tecniche, aumentando al contempo la nostra capacità di scalare in mercati e workflow strategicamente importanti. Ci impegniamo a migliorare e riqualificare la nostra forza lavoro, con una forte enfasi sulle competenze AI, e le nostre piattaforme digitali di apprendimento e carriera sono progettate per offrire ai dipendenti le risorse di cui hanno bisogno per sviluppare competenze strategiche e far progredire la loro carriera. Ci impegniamo ad aiutare tutti i dipendenti a sviluppare nuove funzionalità e a creare mobilità professionale lungo i loro percorsi professionali.