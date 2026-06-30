Responsabilità della supply chain

Persona impegnata nell'assemblaggio di uno schermo piatto su una linea di produzione, con attrezzi, cavi e contenitori di componenti disposti su un banco da lavoro

Responsabilità etica lungo le supply chain

IBM è membro fondatore della Responsible Business Alliance (RBA), un gruppo di settore senza scopo di lucro il cui fine è il miglioramento costante delle responsabilità sociale, ambientale ed etica e delle supply chain a monte delle aziende che ne fanno parte.

Rispettiamo il Codice di condotta RBA e chiediamo ai nostri fornitori di primo livello di hardware, software e servizi di rispettare il Codice di condotta RBA o un codice analogo, che contenga disposizioni in materia di lavoro, stato di salute e sicurezza, requisiti ambientali, etica e sistemi di gestione.
 
Dal 2010 chiediamo ai nostri fornitori di primo livello di adottare un sistema di gestione sociale e ambientale conforme al Codice RBA. Con i nostri requisiti di responsabilità della supply chain, miriamo ad aiutare i fornitori a sviluppare le proprie funzionalità per avere successo in queste aree.

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Vista aerea di un porto merci con container impilati, gru, camion e una nave ormeggiata accanto alle acque blu