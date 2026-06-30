Rispettiamo il Codice di condotta RBA e chiediamo ai nostri fornitori di primo livello di hardware, software e servizi di rispettare il Codice di condotta RBA o un codice analogo, che contenga disposizioni in materia di lavoro, stato di salute e sicurezza, requisiti ambientali, etica e sistemi di gestione.



Dal 2010 chiediamo ai nostri fornitori di primo livello di adottare un sistema di gestione sociale e ambientale conforme al Codice RBA. Con i nostri requisiti di responsabilità della supply chain, miriamo ad aiutare i fornitori a sviluppare le proprie funzionalità per avere successo in queste aree.