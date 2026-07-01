Energia ed emissioni

L'impronta dell'AI è determinata da fattori interconnessi: architettura del modello, metodi di addestramento, orchestrazione del workload, prestazioni hardware e materiali utilizzati per produrre chip. Poiché questi elementi sono interdipendenti, nessun singolo intervento è sufficiente. Ecco perché stiamo progettando sistemi di AI in modo olistico, applicando varie tecniche di efficienza e le nostre innovazioni per ridurre al minimo i calcoli superflui e sfruttare al meglio l'infrastruttura. I nostri modelli Granite aperti, ad alte prestazioni e affidabili utilizzano architetture ibride e una combinazione di tecniche di esperti per garantire alta precisione con requisiti di memoria notevolmente inferiori. I modelli ottimizzati permettono alle organizzazioni di selezionare il modello più piccolo in grado di soddisfare i requisiti di prestazione di ogni attività.



Implementare modelli ottimizzati su piattaforme di AI aperte e scalabili consente ai workload di funzionare sull'infrastruttura più appropriata, sia on-premise che nel cloud. Grazie ai nostri contributi all'ecosistema open source e alla fornitura di piattaforme di AI per le imprese, quali Red Hat OpenShift AI e Red Hat AI Inference, contribuiamo a promuovere processi di addestramento e inferenza più efficienti su larga scala. A livello infrastrutturale, sistemi come IBM Power11, LinuxONE 5 e IBM® z17, alimentati dal processore Telum II e da tecnologie innovative di raffreddamento e instradamento, offrono un alto throughput AI a bassa potenza. Quando combinati con l'acceleratore Spyre, questi sistemi ampliano ulteriormente i miglioramenti in termini di prestazioni, migliorando al contempo l'efficienza energetica per workload di AI particolarmente impegnativi.



Ottimizzando congiuntamente modelli, piattaforme e hardware, miglioriamo l'efficienza con cui vengono fornite le informazioni, ottenendo una maggiore produttività per sistema e per unità di energia. Questa efficienza full stack consente ai sistemi AI di scalare, favorendo al contempo la gestione ambientale e la resilienza operativa a lungo termine.