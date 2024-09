zSecure Alert identifica e protegge i sistemi operativi, da IBM DB2 a Linux su IBM Z Systems, passando per tutti i database supportati, creando una knowledge base delle minacce a partire dai parametri di configurazione attivi. Confrontando le attività in tempo reale con i modelli di accesso recenti, zSecure Alert è in grado di rilevare e segnalare diversi tipi di attacchi e minacce alla configurazione, tra cui accessi impropri o privilegiati e tentativi di accesso falliti, modifiche che violano la politica di sicurezza, aggiunta o rimozione dell'autorità di sistema, attività sospette nel sottosistema UNIX, informazioni sulle risorse di dati sensibili associate all'accesso ai dati e alle attività di utenti/gruppi privilegiati, o persino perdite di connessione a zSecure Server.

Utilizzando CARLa Auditing and Reporting Language (CARLa), puoi personalizzare i report di avviso in modo da inviarli via e-mail, telefono cellulare e cercapersone, oltre che alla console di gestione centrale della sicurezza o della rete. Ma zSecure Audit non è solo questo: puoi sfruttarla ad esempio per dimostrare la conformità alle normative di sicurezza del tuo settore. O anche per ottenere indicazioni sulle contromisure da adottare quando viene rilevata una minaccia. La soluzione ti consente infatti di stabilire e personalizzare contromisure, come ad esempio la revoca istantanea di un utente o la chiusura di un'applicazione quando si verifica un determinato evento di sicurezza, attraverso IBM zSecure Admin.