Architetto di sistema che ispeziona un IBM z17

Supportare la migrazione con una metodologia comprovata

Consenti alla tua azienda di implementare il software IBM® Z in modo rapido, economico e con interruzioni minime. Progettato per offrire il massimo valore e ritorno sull'investimento (ROI), il nostro approccio getta solide basi per l'innovazione continua e il miglioramento costante. Grazie a un processo semplificato e a un team dedicato di esperti, IBM garantisce una transizione fluida, riducendo i tempi di migrazione del software da anni a mesi.
Rischio ridotto

Usufruisci di una metodologia comprovata e di un team che vanta oltre 3500 migrazioni software di successo per una transizione senza intoppi.
Comporta un costo totale di proprietà (TCO) ridotto

Accelera la migrazione e riduci le attività manuali, per un costo totale di proprietà inferiore e un ROI prevedibile.
Migrazione in mesi rispetto ad anni

Accelera la migrazione attraverso processi semplificati e acceleratori AI per ridurre il time to value.
Innovazione basata su AI

Naviga la migrazione con sicurezza grazie all'innovazione AI basata sulla comprovata esperienza di IBM.

Processo affidabile, team di esperti

Il software IBM Z sta ridefinendo il modo in cui le aziende utilizzano il mainframe, portando l'innovazione basata sull'AI a ogni livello della tua strategia IT.

  • Accelera lo sviluppo dell'applicazione con un IDE basato su AI e una pipeline automatizzata CI/CD, per rendere la modernizzazione più veloce e più semplice.
  • Sblocca insight più approfonditi grazie all'integrazione aperta e ai dati sincronizzati, per un processo decisionale più intelligente.
  • Semplifica le operazioni con un IT ottimizzato dall'AI, che migliora la resilienza e aumenta al massimo la disponibilità.
  • Proteggi la tua azienda con strategie proattive di prevenzione delle minacce e di continuità operativa che ti mantengono al sicuro e senza interruzioni.

Grazie al nostro processo collaudato di migrazione e agli esperti dedicati, puoi iniziare a usufruire dei benefici del software IBM Z in modo rapido ed efficiente, generando maggiore innovazione e un reale valore aziendale.

 
Illustrazione di IBM Manta Data Lineage
Fase 1: valutazione

Iniziamo con un'analisi completa per valutare la fattibilità, definire l'ambito e stabilire una tempistica. Questa fase identifica rapidamente le problematiche specifiche della tua migrazione e fornisce una stima affidabile di tempi e costi.
Cerchi e frecce che mostrano un flusso
Fase 2: pianificazione

Successivamente, sviluppiamo una roadmap dettagliata per la migrazione utilizzando un unico punto di controllo che guida la pianificazione, la governance e l'esecuzione del progetto. Include un controllo degli accessi basato sui ruoli che garantisce la definizione di proprietà, traguardi e criteri di successo per assicurare allineamento e responsabilità.
Illustrazione per l'ottimizzazione del cloud di ibm turbonomic
Fase 3: migrazione

Questa fase copre l'installazione e la configurazione del software. Gli strumenti basati sull'AI aiutano a convertire i dati e le business rules, a risolvere i problemi di traduzione, a eseguire i test e a garantire un passaggio di produzione senza problemi.
Illustrazione di watsonx Orchestrate
Fase 4: trasferimento delle competenze

Dopo la migrazione, il nostro toolkit AI, alimentato da contesti intelligenti e interazioni supportate, consente un trasferimento più rapido delle competenze, formazione interattiva, FAQ complete e guida continua. In questo modo, le operazioni del secondo giorno sono efficaci, si accelera l'adozione del prodotto e si Ciò favorisce operazioni efficaci fin dal secondo giorno, accelera l'adozione dei prodotti e garantisce un time-to-value più rapido.
Case study

Inizia il tuo percorso di migrazione

Che tu stia passando a strumenti di database leader del settore, a utility avanzate o ad altri software IBM Z, i nostri specialisti e strumenti basati sull'AI sono pronti a guidarti e a velocizzare il tuo percorso in ogni fase. Grazie alla nostra profonda esperienza e a un approccio collaudato, ti aiuteremo a garantire una migrazione fluida, sicura e affidabile.

 

Contatta oggi stesso il tuo rappresentante IBM per iniziare.