Software basato su AI per la velocità, l'efficienza e la riduzione dei rischi
Consenti alla tua azienda di implementare il software IBM® Z in modo rapido, economico e con interruzioni minime. Progettato per offrire il massimo valore e ritorno sull'investimento (ROI), il nostro approccio getta solide basi per l'innovazione continua e il miglioramento costante. Grazie a un processo semplificato e a un team dedicato di esperti, IBM garantisce una transizione fluida, riducendo i tempi di migrazione del software da anni a mesi.
Usufruisci di una metodologia comprovata e di un team che vanta oltre 3500 migrazioni software di successo per una transizione senza intoppi.
Accelera la migrazione e riduci le attività manuali, per un costo totale di proprietà inferiore e un ROI prevedibile.
Accelera la migrazione attraverso processi semplificati e acceleratori AI per ridurre il time to value.
Naviga la migrazione con sicurezza grazie all'innovazione AI basata sulla comprovata esperienza di IBM.
Il software IBM Z sta ridefinendo il modo in cui le aziende utilizzano il mainframe, portando l'innovazione basata sull'AI a ogni livello della tua strategia IT.
Grazie al nostro processo collaudato di migrazione e agli esperti dedicati, puoi iniziare a usufruire dei benefici del software IBM Z in modo rapido ed efficiente, generando maggiore innovazione e un reale valore aziendale.
ANZ Bank
Nel giro di 8 mesi, il team ha implementato con successo un framework CI/CD per circa 40 applicazioni, tra cui 3 sistemi di core banking altamente critici e oltre 1.000 repository di applicazioni nei suoi sistemi di controllo delle versioni basati su Git ”
Che tu stia passando a strumenti di database leader del settore, a utility avanzate o ad altri software IBM Z, i nostri specialisti e strumenti basati sull'AI sono pronti a guidarti e a velocizzare il tuo percorso in ogni fase. Grazie alla nostra profonda esperienza e a un approccio collaudato, ti aiuteremo a garantire una migrazione fluida, sicura e affidabile.
Contatta oggi stesso il tuo rappresentante IBM per iniziare.