Piattaforma di apprendimento IBM Z Xplore

Con IBM Z Xplore, disponibile gratuitamente, gli studenti possono acquisire esperienza pratica attraverso esercizi di codifica e lavorando con varie tecnologie per sviluppare competenze preziose e guadagnare badge digitali riconosciuti dal settore. Per iniziare non sono necessarie conoscenze preliminari. Il contenuto viene continuamente sviluppato e aggiunto per migliorare le esperienze di apprendimento.