Che cos'è l'automazione dei workload? IBM Workload Automation è una piattaforma di automazione progettata per il funzionamento in ambienti ibridi, che integra i flussi di lavoro IT, operativi e aziendali al fine di ottimizzare l'orchestrazione per eseguire processi non presidiati e basati su eventi. IBM Workload Automation fornisce un unico punto di controllo per le attività automatizzate, con un'interfaccia intuitiva che consente agli utenti di modellare, gestire e monitorare i propri workload, potenziata da visualizzazioni grafiche, analytics incorporate e dashboard personalizzabili. Leggi il prospetto informativo della soluzione