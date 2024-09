IBM WebSphere Remote Server, noto anche come IBM Retail Store Server, fornisce una piattaforma di architettura orientata ai servizi per l'integrazione di nuove e innovative tecnologie in ambienti distribuiti per la vendita al dettaglio. È stato progettato per i punti vendita remoti in cui si rendono necessarie tecnologie innovative rivolte al cliente che rispondano alle nuove richieste dei clienti e alle opportunità. IBM WebSphere Remote Server comprende quattro edizioni uniche e due bundle aggiuntivi illustrati nelle opzioni di offerta. Queste edizioni sono progettate per fornire operazioni affidabili e a elevata sicurezza, nonché una gestione centralizzata delle tecnologie su reti fino a migliaia di sedi e dispositivi remoti.