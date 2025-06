Le aziende di telecomunicazioni eccellono nella connettività. Dall'era dei telefoni fissi e della TV via cavo ai giorni nostri, il loro successo è sempre dipeso dal collegare in modo affidabile i clienti al resto del mondo in modo interattivo ed economico. Oggi l'attenzione è rivolta alla diffusione rapida ed efficiente del 5G, supportata da importanti investimenti in tecnologie e infrastrutture all'avanguardia. La creazione di servizi 5G di alto livello richiede un approccio strategico all'integrazione, che valorizzi la connessione di sistemi, applicazioni e dati per portare avanti l'innovazione.