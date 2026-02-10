Integra i sistemi di risorse umane, paghe e benefit per automatizzare le attività relative al ciclo di vita dei dipendenti e offrire un'esperienza coerente e conforme alle normative
I team delle risorse umane gestiscono i workflow critici del ciclo di vita dei dipendenti, tra cui inserimento, valutazioni delle prestazioni, formazione, buste paga e conformità, ma questi processi spesso coinvolgono più piattaforme scollegate tra loro.L'inserimento manuale dei dati crea errori, rallenta l'onboarding e aumenta i rischi di conformità. I dipendenti hanno difficoltà a gestire esperienze incoerenti nei vari punti di contatto con le risorse umane.
IBM Webmethods Hybrid Integration fornisce un livello di integrazione unificato per le risorse umane, consentendo uno scambio di dati sicuro e in tempo reale tra Workday, SAP SuccessFactors, sistemi di gestione delle retribuzioni, piattaforme di identità e fornitori di benefit. I workflow automatizzati riducono gli oneri amministrativi, garantiscono la precisione dei dati relativi ai dipendenti e offrono esperienze coerenti e conformi in tutte le operazioni di risorse umane globali.
Automatizza il provisioning, l'impostazione delle buste paga, la creazione degli accessi e l'assegnazione dei dispositivi nei sistemi HR e IT.
Sincronizza le piattaforme dedicate alle risorse umane, alle buste paga e alle identità per garantire la coerenza dei dati in tutti i sistemi rivolti ai dipendenti.
Tieni traccia delle modifiche, mantieni workflow sicuri e garantisci la conformità globale della forza lavoro con integrazioni governate.
Collega i processi delle risorse umane end-to-end in modo che i dipendenti ricevano aggiornamenti più rapidi, retribuzioni accurate e assistenza senza interruzioni.
Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration permette ai team delle risorse umane di automatizzare i workflow, ridurre gli errori e migliorare l'esperienza.