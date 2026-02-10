I team delle risorse umane gestiscono i workflow critici del ciclo di vita dei dipendenti, tra cui inserimento, valutazioni delle prestazioni, formazione, buste paga e conformità, ma questi processi spesso coinvolgono più piattaforme scollegate tra loro.L'inserimento manuale dei dati crea errori, rallenta l'onboarding e aumenta i rischi di conformità. I dipendenti hanno difficoltà a gestire esperienze incoerenti nei vari punti di contatto con le risorse umane.

IBM Webmethods Hybrid Integration fornisce un livello di integrazione unificato per le risorse umane, consentendo uno scambio di dati sicuro e in tempo reale tra Workday, SAP SuccessFactors, sistemi di gestione delle retribuzioni, piattaforme di identità e fornitori di benefit. I workflow automatizzati riducono gli oneri amministrativi, garantiscono la precisione dei dati relativi ai dipendenti e offrono esperienze coerenti e conformi in tutte le operazioni di risorse umane globali.