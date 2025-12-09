Integrare ERP, fatturazione, CRM e sistemi di pagamento per semplificare la finanza, migliorare la precisione e garantire la conformità
I leader finanziari devono affrontare una crescente complessità nelle operazioni globali. Piattaforme ERP, CRM, di fatturazione e di pagamento disconnesse comportano riconciliazioni manuali, ritardi nella rendicontazione e visibilità limitata sulle posizioni di cassa. Queste inefficienze non solo rallentano il processo decisionale, ma aumentano anche il rischio di errori, perdite di ricavi e violazioni della conformità.
IBM WebMethods Hybrid Integration collega il tuo ecosistema finanziario end-to-end, unificando i dati, automatizzando i processi ripetitivi e garantendo coerenza in ogni transazione. Con connettori predefiniti per ERP e sistemi di pagamento, automazione guidata dagli eventi e governance centralizzata, la nostra soluzione iPaaS offre ai leader finanziari la visibilità e il controllo necessari per gestire operazioni finanziarie snelle, conformi e basate sui dati.
Modernizza il tuo sistema finanziario con flussi di dati sicuri e in tempo reale tra i sistemi principali. Riduci i tempi di chiusura, minimizza gli errori e fornisci report più rapidi e accurati per supportare la crescita e la conformità.
Automatizza i cicli invoice-to-cash, procure-to-pay e la riconciliazione per accelerare gli incassi e migliorare la liquidità nelle varie regioni.
Garantisci dati finanziari coerenti e report pronti per la verifica con convalide automatizzate e governance unificata.
Ottieni una visibilità continua su fatturazione, contratti e pagamenti per individuare eventuali discrepanze prima che incidano sui ricavi.
Abilita la sincronizzazione dei dati in tempo reale per previsioni più accurate e insight tempestivi sul capitale circolante e sulla redditività.
Ahmad Al Rifai
Chief Information Officer, Al Rajhi Capital
Con la piattaforma di Integrazione di IBM, abbiamo ottenuto una visibilità in tempo reale su tutto il panorama finanziario, riducendo i tempi di riconciliazione, migliorando l'accuratezza della reportistica e rafforzando la conformità tra le linee di business. ”
Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration può far progredire il tuo business. Inizia una prova gratuita o ottieni una demo dal vivo con un esperto di prodotto.