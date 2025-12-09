Operazioni finanziarie più intelligenti e connesse

Integrare ERP, fatturazione, CRM e sistemi di pagamento per semplificare la finanza, migliorare la precisione e garantire la conformità 

Dalla frammentazione alla precisione finanziaria

I leader finanziari devono affrontare una crescente complessità nelle operazioni globali. Piattaforme ERP, CRM, di fatturazione e di pagamento disconnesse comportano riconciliazioni manuali, ritardi nella rendicontazione e visibilità limitata sulle posizioni di cassa. Queste inefficienze non solo rallentano il processo decisionale, ma aumentano anche il rischio di errori, perdite di ricavi e violazioni della conformità.

IBM WebMethods Hybrid Integration collega il tuo ecosistema finanziario end-to-end, unificando i dati, automatizzando i processi ripetitivi e garantendo coerenza in ogni transazione. Con connettori predefiniti per ERP e sistemi di pagamento, automazione guidata dagli eventi e governance centralizzata, la nostra soluzione iPaaS offre ai leader finanziari la visibilità e il controllo necessari per gestire operazioni finanziarie snelle, conformi e basate sui dati.
Digitalizza e automatizza i processi finanziari fondamentali

Modernizza il tuo sistema finanziario con flussi di dati sicuri e in tempo reale tra i sistemi principali. Riduci i tempi di chiusura, minimizza gli errori e fornisci report più rapidi e accurati per supportare la crescita e la conformità.
Accelera il flusso di cassa

Automatizza i cicli invoice-to-cash, procure-to-pay e la riconciliazione per accelerare gli incassi e migliorare la liquidità nelle varie regioni.
Rafforza accuratezza e conformità

Garantisci dati finanziari coerenti e report pronti per la verifica con convalide automatizzate e governance unificata.
Elimina le perdite di fatturato

Ottieni una visibilità continua su fatturazione, contratti e pagamenti per individuare eventuali discrepanze prima che incidano sui ricavi.
Migliora l'affidabilità del forecasting

Abilita la sincronizzazione dei dati in tempo reale per previsioni più accurate e insight tempestivi sul capitale circolante e sulla redditività.
Fasi successive

Scopri come IBM webMethods Hybrid Integration può far progredire il tuo business. Inizia una prova gratuita o ottieni una demo dal vivo con un esperto di prodotto.

