Avere successo nel mondo bancario di oggi significa abbracciare il passaggio al digitale: dalle app che consentono ai clienti di spostare denaro con il semplice tocco di uno smartphone ai modelli banking-as-a-service che generano nuovi flussi di entrate attraverso partnership innovative. Per padroneggiare nuovi servizi, la tua azienda ha bisogno della potenza dei dati. Ha anche bisogno della giusta piattaforma di integrazione per connettere i tuoi sistemi IT e quelli dei tuoi partner e garantire che i tuoi dati siano al sicuro e protetti da minacce esterne.