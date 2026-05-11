Accesso sicuro a IBM Cloud VPC
IBM® Cloud VPN for VPC ti consente di creare tunnel IPsec crittografati tra la tua IBM Cloud VPC e le sedi remote dei clienti, come ambienti on-premise o altri cloud. Sono supportate due tipologie di VPN site-to-site. VPN basata su policy, che utilizza percorsi statici per flussi di traffico costanti e una VPN route-based con BGP per un routing più dinamico e scalabile.
La Client VPN consente agli utenti l'accesso remoto sicuro alle risorse di IBM Cloud VPC tramite client OpenVPN standard, senza esporre endpoint pubblici.
"Necessito di un accesso sicuro e flessibile ai servizi IBM on-premise o nel cloud. Il controllo e la protezione dei dati all'interno della rete privata di IBM Cloud non sono negoziabili".
"Il mio ruolo richiede una connettività sicura e scalabile in ambienti ibridi. Necessito di tunnel crittografati, controlli degli accessi granulari e una soluzione affidabile, conforme alle normative e facile da gestire".
Stabilisci connessioni sicure e ad alto throughput tra IBM Cloud VPC e le reti esterne tramite tunnel basati su IPSec.
Supporta sia le VPN site-to-site che client-to-site, consentendo un accesso sicuro alle sedi globali e agli utenti remoti attraverso protocolli affidabili.
Soddisfa gli standard normativi con crittografia avanzata, autenticazione e controlli degli accessi, proteggendo i dati sensibili su tutta l'infrastruttura cloud.
Utilizza un servizio VPN ottimizzato e ad alta disponibilità, con monitoraggio integrato e compatibilità con IBM Cloud IAM e Secrets Manager.
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Vuoi portare la sicurezza del tuo cloud al livello successivo? Esplora VPN for VPC e supporta facilmente le connessioni crittografate.
Scopri come VPN for VPC permette di creare reti cloud sicure e private. Scopri quando usare questa soluzione, il suo funzionamento e le differenze rispetto ad altri modelli, come subnet pubbliche o reti on-premise.
Accedi a guide, FAQ e consigli degli esperti per configurare collegamenti crittografati tra il tuo cloud e le reti remote.