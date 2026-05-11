IBM Cloud VPN for VPC

Accesso sicuro a IBM Cloud VPC

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Un'illustrazione di un flusso di dati tra un laptop, il cloud e il database attraverso uno scudo di sicurezza.

Abilita una connettività sicura alla VPC tramite VPN

IBM® Cloud VPN for VPC ti consente di creare tunnel IPsec crittografati tra la tua IBM Cloud VPC e le sedi remote dei clienti, come ambienti on-premise o altri cloud. Sono supportate due tipologie di VPN site-to-site. VPN basata su policy, che utilizza percorsi statici per flussi di traffico costanti e una VPN route-based con BGP per un routing più dinamico e scalabile. 

La Client VPN consente agli utenti l'accesso remoto sicuro alle risorse di IBM Cloud VPC tramite client OpenVPN standard, senza esporre endpoint pubblici.

 Maggiori informazioni
Connettiti di più, paga meno
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Applica il codice VPC1000

Destinatari

Donna davanti a più monitor

Sviluppatore cloud

"Necessito di un accesso sicuro e flessibile ai servizi IBM on-premise o nel cloud. Il controllo e la protezione dei dati all'interno della rete privata di IBM Cloud non sono negoziabili".

 
Uomo davanti a una sala server

Network Security Architect

"Il mio ruolo richiede una connettività sicura e scalabile in ambienti ibridi. Necessito di tunnel crittografati, controlli degli accessi granulari e una soluzione affidabile, conforme alle normative e facile da gestire".

Vantaggi

Illustrazione della connettività
Accelera l'integrazione ibrida

Unifica rapidamente i tuoi ambienti cloud e on-premise per semplificare le operazioni e ridurre la complessità dell'installazione.

 
Illustrazione di colleghi che lavorano insieme
Accesso sicuro per i team remoti

Permette al tuo team di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo con una tecnologia VPN affidabile che protegge l'accesso alle risorse cloud.
Illustrazione di un lucchetto che rappresenta una rete sicura
Routing sicuro del traffico

Stabilisce tunnel VPN sicuri e crittografati tra la tua rete on-premise e IBM Cloud VPC, garantendo la riservatezza e l'integrità dei dati durante il transito.
Illustrazione del controllo degli accessi
Controllo granulare degli accessi

Hai il controllo su chi può accedere a cosa nella tua configurazione cloud, proteggendo le aree sensibili e limitando gli accessi non necessari.
Illustrazione di un uomo in piedi davanti a uno schermo che monitora i dati
Completamente gestito e sempre attivo

IBM Cloud gestisce la configurazione, il monitoraggio e il tempo di attività, offrendoti un servizio affidabile doverlo gestirlo direttamente.
Illustrazione della connettività
Accelera l'integrazione ibrida

Unifica rapidamente i tuoi ambienti cloud e on-premise per semplificare le operazioni e ridurre la complessità dell'installazione.

 
Illustrazione di colleghi che lavorano insieme
Accesso sicuro per i team remoti

Permette al tuo team di lavorare in modo sicuro da qualsiasi luogo con una tecnologia VPN affidabile che protegge l'accesso alle risorse cloud.
Illustrazione di un lucchetto che rappresenta una rete sicura
Routing sicuro del traffico

Stabilisce tunnel VPN sicuri e crittografati tra la tua rete on-premise e IBM Cloud VPC, garantendo la riservatezza e l'integrità dei dati durante il transito.
Illustrazione del controllo degli accessi
Controllo granulare degli accessi

Hai il controllo su chi può accedere a cosa nella tua configurazione cloud, proteggendo le aree sensibili e limitando gli accessi non necessari.
Illustrazione di un uomo in piedi davanti a uno schermo che monitora i dati
Completamente gestito e sempre attivo

IBM Cloud gestisce la configurazione, il monitoraggio e il tempo di attività, offrendoti un servizio affidabile doverlo gestirlo direttamente.

Caratteristiche

Architettura con tunnel crittografati

Stabilisci connessioni sicure e ad alto throughput tra IBM Cloud VPC e le reti esterne tramite tunnel basati su IPSec.
Accesso flessibile per i team

Supporta sia le VPN site-to-site che client-to-site, consentendo un accesso sicuro alle sedi globali e agli utenti remoti attraverso protocolli affidabili.
Progettato per la sicurezza e la conformità

Soddisfa gli standard normativi con crittografia avanzata, autenticazione e controlli degli accessi, proteggendo i dati sensibili su tutta l'infrastruttura cloud.
Esperienza completamente gestita

Utilizza un servizio VPN ottimizzato e ad alta disponibilità, con monitoraggio integrato e compatibilità con IBM Cloud IAM e Secrets Manager.

Casi d'uso

Dipendenti che lavorano in ufficio
VPN site-to-site

Connessione ufficio-cloud: collega gli uffici fisici della tua azienda ai sistemi cloud per una condivisione dei dati e una collaborazione ottimale tra ambienti diversi. È una soluzione affidabile e sicura che si adatta al tuo business.

Connettività globale del team: i team internazionali possono accedere in modo sicuro e uniforme alle risorse cloud, garantendo un’esperienza unificata per tutti. Semplifica le operazioni globali e mantiene la tua azienda sempre connessa.
Uomo davanti a un desktop in una riunione online
VPN client-to-site

Accesso remoto del team: i membri del team che lavorano da remoto o da città diverse possono accedere in modo sicuro a dashboard, file e sistemi interni dell’azienda senza dover essere in ufficio. Garantisce una collaborazione fluida proteggendo al contempo i dati sensibili.

Accesso degli sviluppatori agli ambienti di lavoro: freelance e sviluppatori remoti possono accedere in modo sicuro ai loro ambienti di codifica con permessi limitati, utilizzando solo gli strumenti necessari. Questo approccio supporta team agili e distribuiti, mantenendo protetto il sistema più ampio.
Dipendenti che lavorano in ufficio
VPN site-to-site

Connessione ufficio-cloud: collega gli uffici fisici della tua azienda ai sistemi cloud per una condivisione dei dati e una collaborazione ottimale tra ambienti diversi. È una soluzione affidabile e sicura che si adatta al tuo business.

Connettività globale del team: i team internazionali possono accedere in modo sicuro e uniforme alle risorse cloud, garantendo un’esperienza unificata per tutti. Semplifica le operazioni globali e mantiene la tua azienda sempre connessa.
Uomo davanti a un desktop in una riunione online
VPN client-to-site

Accesso remoto del team: i membri del team che lavorano da remoto o da città diverse possono accedere in modo sicuro a dashboard, file e sistemi interni dell’azienda senza dover essere in ufficio. Garantisce una collaborazione fluida proteggendo al contempo i dati sensibili.

Accesso degli sviluppatori agli ambienti di lavoro: freelance e sviluppatori remoti possono accedere in modo sicuro ai loro ambienti di codifica con permessi limitati, utilizzando solo gli strumenti necessari. Questo approccio supporta team agili e distribuiti, mantenendo protetto il sistema più ampio.

Risorse

Cos'è VPC?

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 Cos'è VPN for VPC?

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 Esplora la documentazione di VPN for VPC

Scopri come VPN for VPC permette di creare reti cloud sicure e private. Scopri quando usare questa soluzione, il suo funzionamento e le differenze rispetto ad altri modelli, come subnet pubbliche o reti on-premise.

 Introduzione delle risorse VPN per una connettività sicura

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