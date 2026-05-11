IBM® Cloud VPN for VPC ti consente di creare tunnel IPsec crittografati tra la tua IBM Cloud VPC e le sedi remote dei clienti, come ambienti on-premise o altri cloud. Sono supportate due tipologie di VPN site-to-site. VPN basata su policy, che utilizza percorsi statici per flussi di traffico costanti e una VPN route-based con BGP per un routing più dinamico e scalabile.

La Client VPN consente agli utenti l'accesso remoto sicuro alle risorse di IBM Cloud VPC tramite client OpenVPN standard, senza esporre endpoint pubblici.