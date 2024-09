IBM Video Streaming Una piattaforma di eventi virtuali basata su cloud incentrata sulla facilità d'uso e destinata a eventi aperti a tutti. È dotata di un gate di registrazione per l'acquisizione di lead e di un modello facile da usare per personalizzare il brand della pagina di destinazione dell'evento. Supporta eventi live e simulati e consente la creazione di più canali che possono essere trasmessi live contemporaneamente. I canali possono essere usati per keynote, sessioni interattive, stand in sale espositive virtuali e altro ancora. I video live stream e quelli archiviati possono essere facilmente incorporati anche su altri siti Web di eventi. Tecnologia per eventi di facile utilizzo, con il supporto di vari codificatori, un'app mobile con marchio o soluzioni per riunioni virtuali come Webex come fonte, senza necessità di software per eventi virtuali. Include la riproduzione dei social media Twitter per teaser e altre attività di marketing degli eventi. Dispone di automazione basata sull'AI attraverso la generazione di sottotitoli. Le API disponibili consentono inoltre di creare un'esperienza personalizzata.

Servizi di produzione video live IBM può fornire servizi di progettazione per la creazione di esperienze uniche per i tuoi eventi, nonché servizi per eventi gestiti per garantire che la produzione del tuo evento sia un successo. Il team IBM iX usa strategie, progettazioni e tecnologie per creare esperienze di trasformazione per i tuoi eventi, tra cui il flusso di registrazione, l'integrazione di più sistemi e la creazione di layout di pagine interattivi con cabine virtuali. Abbiamo partner commerciali IBM in tutto il mondo che si occupano di molte specialità di eventi per garantire che ogni cliente riceva il tipo di servizi di cui ha bisogno per un successo assicurato. Ciò può includere l'assistenza alla produzione dell'evento, sia virtualmente sia in presenza, le best practice, la gestione del progetto, la formazione dei relatori, i test di carico del sistema tecnico e la progettazione generale dell'esperienza. Migliora l'esperienza complessiva dell'evento con un team di professionisti, consentendo agli organizzatori e alla gestione dell'evento di concentrarsi su contenuti, biglietteria, sponsorizzazioni e registrazione piuttosto che sulla logistica della produzione video.