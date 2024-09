Streaming video IBM Un servizio di streaming scalabile basato sul cloud per raggiungere il pubblico digitale tramite integrazioni, URL aperti o canali protetti da password. Una soluzione di gestione online completa per contenuti video live o on-demand. Supporta streaming live simultanei su più canali che possono essere eseguiti per 24 ore al giorno o più. IBM Video Streaming consente sia la codifica semplice con una webcam che la configurazione di sessioni live complesse, con la possibilità di scalare grazie al supporto multi-CDN integrato. Supporta la riproduzione sui social media Twitter.

Servizi di produzione video live La produzione video per eventi in live streaming richiede conoscenze, attrezzature e capacità specializzate. IBM offre servizi di eventi gestiti per aiutare i clienti a ridurre i rischi associati agli eventi live e garantirne il successo. Inoltre, IBM ha partner in tutto il mondo che possono fornire troupe di produzione video in loco con conoscenze e attrezzature specializzate per gli eventi. Rivolgiti a un team di produzione con una vasta esperienza sul campo nello streaming video online live per affrontare il tuo prossimo evento virtuale. In grado di approntare configurazioni complesse per ottenere risultati di alta qualità. Include l'utilizzo di configurazioni professionali, che vanno dal software di streaming con schede di acquisizione agli encoder hardware con telecamere che utilizzano collegamenti HDMI o SDI.