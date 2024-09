Le risorse video vengono analizzate dall'IBM Watson artificial intelligence (AI) nel sistema di gestione dei contenuti. Ciò consente all'IA di automatizzare la creazione di sottotitoli CC per la piattaforma di streaming. Questo include la possibilità di generare didascalie chiuse in tempo reale per le trasmissioni in diretta, addestrando l'intelligenza artificiale in anticipo per questo compito.