Streaming video IBM

Una piattaforma di videoconferenza virtuale scalabile basata su cloud che è una soluzione end-to-end per contenuti live o on-demand destinati a un pubblico esterno. Ciò consente di sottotitolare automaticamente i contenuti video attraverso il riconoscimento vocale. Le trascrizioni possono essere scaricate come file di sottotitoli webvtt. Questo può supportare i casi d'uso dei sottotitoli, in quanto può essere convertito in diversi formati di file di sottotitoli, come SRT o persino txt. I contenuti possono essere visualizzati dalle pagine dei canali incluse, dai contenuti incorporati o dalla riproduzione sui social media con Twitter. Sebbene la trascrizione automatica sia disponibile solo in inglese, i sottotitoli in diverse lingue come lo spagnolo o il giapponese possono essere caricati manualmente. Richiedi una demo per saperne di più sulle funzionalità del software per sottotitoli integrate nella soluzione.

Acquista Video Streaming