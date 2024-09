Utilizza questo calcolatore di unità delle risorse IBM Verify per stimare il dimensionamento dei costi per una popolazione di individui che devono accedere in modo sicuro ad applicazioni e risorse. Gli individui possono essere dipendenti, contractor, consumatori, cittadini, studenti o docenti. Sebbene la piattaforma IDaaS di IBM supporti sia i casi d'uso della forza lavoro che quelli dei consumatori, questo calcolatore è stato progettato per determinare il prezzo di IBM Verify SaaS per i casi d'uso della forza lavoro, come, ad esempio, i dipendenti. Gli individui della forza lavoro accedono in genere ogni mese, più volte al mese. Il calcolo dell'unità di risorsa considera la frequenza di accesso per le popolazioni tipiche della forza lavoro. Per altri casi d'uso, contatta un rappresentante di vendita per un preventivo più specifico.