gestione della vegetazione

Prendi decisioni migliori basate sui dati su come e quando mantenere le risorse e gli ecosistemi minacciati dalla crescita della vegetazione

Illustrazione grafica che rappresenta la funzionalità di gestione della vegetazione di IBM Environmental Intelligence

Panoramica

La protezione delle linee elettriche, delle centrali e di altre risorse di pubblica utilità dalla vegetazione indesiderata è una questione di pubblica sicurezza: la caduta dei rami degli alberi e la vegetazione eccessiva nei pressi delle linee elettriche possono portare a interruzioni di servizio, rischi di incendio e a enormi pericoli per persone e beni materiali. Tuttavia, i metodi tradizionali usati per governare il processo decisionale potrebbero diventare ancora più efficienti e convenienti, se si basassero su un sistema di pianificazione ciclico e su ispezioni manuali 

 Cos'è la gestione della vegetazione?
La soluzione IBM Vegetation Management

Utilizza dati satellitari e analisi predittiva LiDAR in modalità Geiger, oltre a dati meteorologici, per fornire informazioni basate sull'intelligenza artificiale in merito alla crescita della vegetazione, consentendoti di prendere decisioni più consapevoli e proattive riguardo alla gestione della vegetazione presso le utility. Questa soluzione conveniente si basa su una piattaforma che elabora:

  • Set di dati geospaziali e temporali complessi
  • Applica l'intelligenza artificiale e l'analisi per calcolare e valutare l'impatto della vegetazione
  • Aiuta a identificare circuiti o corridoi ad alto rischio che trarranno maggiori benefici dalle operazioni di sfoltimento o manutenzione

Cosa puoi fare

Schermata della mappa utilizzata nella pagina web EIS Vegetation Management, fornisce informazioni sull'UI del prodotto
Ottieni insight scalabili e temporali 

IBM Vegetation Management aiuta i manager e gli stakeholder a comprendere meglio lo stato attuale della vegetazione in un territorio, compresa l'altezza media e l'altezza massima degli alberi. Questa comprensione è fondamentale per individuare gli alberi che potrebbero rappresentare una minaccia per le utility e per riassumere l'invasione della vegetazione in zone tampone definite attorno agli asset. Lo strumento si scala automaticamente, valutando la crescita della vegetazione per centinaia di chilometri di linee elettriche e consentendo definire le priorità per il lavoro di potatura e rimozione degli alberi per corridoi, segmenti e zone.
Schermata della mappa utilizzata nella pagina web EIS Vegetation Management.
Personalizza KPI e punteggio

I ricercatori utilizzano immagini satellitari e dati LiDAR per valutare le distese di vegetazione in base a varie metriche e KPI, come la distanza da un conduttore di alimentazione o la quantità di propagazione in una zona cuscinetto. Assegnano punteggi per aiutare a identificare e concentrare gli sforzi di rimozione della vegetazione. Gli utenti possono costruire un piano integrato di gestione della vegetazione combinando questi dati con altri livelli di informazioni per creare dashboard personalizzate, avvisi e metriche decisionali ed esportare i dati in base alle esigenze.
La schermata illustra l'interfaccia utente dell'EIS e dimostra le funzionalità dei dati delle soluzioni climatiche personalizzate.
Valuta le specie e i rischi legati alla vegetazione

Lo strumento fornisce informazioni sulle specie arboree che includono l'identificazione degli alberi pericolosi a rischio caduta e prevede in quali aree la potatura degli alberi potrebbe proteggere le linee di trasmissione e altri asset. Grazie alle visualizzazioni della dashboard e agli avvisi, i manager possono ottimizzare i cicli di manutenzione preventiva e potatura, mettere a punto strategie proattive di gestione degli asset, rispondere rapidamente e ridurre la necessità di costose ispezioni manuali.
Gestione della vegetazione con IBM Maximo

La crescita eccessiva della vegetazione può costare miliardi di dollari alle utility e portare a interruzioni di servizio disastrose. Vediamo come le utility possono utilizzare IBM Environmental Intelligent e IBM Maximo per attenuare il problema.
      Case study

      Loading of iron ore on a barge at Saldanha Bay, South Africa
      Shell e IBM hanno stabilito che uno dei migliori percorsi da seguire è la creazione di una piattaforma digitale, OREN, per consentire la decarbonizzazione. Leggi il case study
      View of two airplane tails on tarmac at airport
      Aeromexico e IBM mettono la sicurezza dei passeggeri in primo piano con un'analisi informata del rischio climatico tramite l'utilizzo di dati geospaziali. Leggi il case study
      Prossimi passi

      Prenota una demo o richiedi una consulenza con un esperto per scoprire come la tua organizzazione può trarre vantaggio da IBM Vegetation Management.

