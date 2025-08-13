La protezione delle linee elettriche, delle centrali e di altre risorse di pubblica utilità dalla vegetazione indesiderata è una questione di pubblica sicurezza: la caduta dei rami degli alberi e la vegetazione eccessiva nei pressi delle linee elettriche possono portare a interruzioni di servizio, rischi di incendio e a enormi pericoli per persone e beni materiali. Tuttavia, i metodi tradizionali usati per governare il processo decisionale potrebbero diventare ancora più efficienti e convenienti, se si basassero su un sistema di pianificazione ciclico e su ispezioni manuali