IBM TS2290 Tape Drive

Con la continua crescita esponenziale dei dati, i costi e la sicurezza sono emersi come le principali sfide per lo storage. La tecnologia a nastro può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a gestire queste sfide, fornendo una soluzione di storage dei dati a basso costo e per grandi volumi.

Integrando la più recente tecnologia LTO® (Linear Tape-Open) Ultrium®, l'unità a nastro IBM TS2290 offre una maggiore capacità di storage rispetto alla generazione precedente, fino a 45 TB per cartuccia (con compressione 2,5:1). La TS2290 è progettata per aiutare le piccole e medie imprese a gestire le crescenti richieste di dati dei moderni casi d'uso del nastro, come il cloud, IoT (internet of Things) e lo storage attivo dei file. È un'ottima scelta per chi ha bisogno di backup e storage dei dati a basso costo.