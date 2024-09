Grazie alla nostra determinazione del prezzo livellata, più dati si utilizzano, meno si spende per ogni dato. L'utilizzo di dati in eccesso rispetto ai limiti inclusi sarà addebitato in base ai prezzi illustrati di seguito

Essentials: USD 0,04 per ogni aggiornamento dei dati di base; USD 0,50 per ogni unità tracciabile; USD 400 per ogni organizzazione.

Standard: USD 0,001 per ogni aggiornamento dei dati di base; USD 0,10 per ogni unità tracciabile; USD 200 per ogni organizzazione.

Premium: USD 0,0004 per ogni aggiornamento dei dati di base; USD 0,02 per ogni unità tracciabile; USD 80 per ogni organizzazione.