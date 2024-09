Azure Active Directory è il livello di identificazione che collega Microsoft 365 con le registrazioni delle applicazioni aziendali e le loro politiche di accesso. Poiché non esiste una soluzione di backup nativa di Microsoft per Azure Active Directory, molte organizzazioni con infrastrutture cloud ibride scoprono che i gruppi, ruoli o account utente che sono solo nel cloud non sono coperti dalla soluzione di backup on-premise. IBM Storage Protect for Cloud Azure risolve questo problema fornendo protezione e backup per mantenere i tuoi dati al sicuro e in buone mani.

