Modernizza le tue applicazioni con IBM Fusion

Fusion come strategia di produttività

Orchestra e automatizza VM, container e workload di AI su una piattaforma Red Hat OpenShift.

IBM Fusion ti offre la flessibilità e l'autonomia necessarie per una transizione graduale e incrementale verso una piattaforma dati applicativa intelligente con un'architettura ibrida-nativa, al tuo ritmo.

Scopri i dettagli: il data sheet di Fusion mostra come trasformare i dati in un vantaggio
Una piattaforma di dati applicativi intelligente. Molti workload. Nessun silos.
Vetro e cubi sfumati
Rehost, migra su nuove piattaforme e rifattorizza le tue macchine virtuali al tuo ritmo.

Passa dai vincoli di blocco e licenza dei fornitori di VM legacy a un ambiente moderno che orchestra e automatizza diversi workload in un'unica piattaforma senza hypervisor.

 Limitazioni incentrate sulle macchine virtuali di Transcend
Vetro trasparente con colori sfumati
Modernizza le tue applicazioni con un'automazione intelligente.

Una soluzione di containerizzazione nativa OpenShift chiavi in mano che unifica macchine virtuali e container sotto un unico control plane con storage unificato di livello aziendale, orchestrazione fluida e automazione intelligente.

 Scopri il percorso più veloce verso la containerizzazione
Vetro trasparente con colori sfumati
Accedi a tutti i tuoi dati per l'analytics.

Distribuisci e scala i cloud di dati e i workload di analytics con IBM Fusion e watsonx.data. Unifica i silos di dati legacy, accelera le query su enormi set di dati e abilita la portabilità dell'hybrid cloud.

 Scopri la potenza di Fusion per i Data Lakehouse →

Modernizza al tuo ritmo. Accelera i tuoi risultati.

Cubo di vetro bianco trasparente all'interno di un cubo di vetro blu trasparente
Inizia a modernizzare dal primo giorno.

Migliora la produttività e l'efficienza operativa fin dall'inizio, con l'automazione integrata Day 2 e il self-service per modernizzare gli ambienti esistenti.

 Inizia a modernizzare
Cubo di vetro 3D verde acqua, blu, verde e viola
Semplifica le operazioni e riduci il TCO.

Riduci la complessità operativa e il TCO consolidando infrastrutture, servizi dati e tempo di esecuzione delle applicazioni in un'unica piattaforma chiavi in mano.

 Calcola il tuo TCO
Cubo blu astratto
Integra resilienza e sicurezza fin dalla progettazione.

Opera con sicurezza utilizzando resilienza integrata, controlli di sicurezza e guardrail di governance standardizzati, automatizzati e applicati per impostazione predefinita.

 Vedi protezioni integrate
Cubi di vetro 3D turche, blu, viola, piattaforme
Scala in modo incrementale man mano che i workload si evolvono.

Supporta la crescita aziendale su larga scala con un'architettura elastica in grado di gestire con sicurezza oltre 10.000 workload.

 Esplora il modo in cui scaliamo

Ottieni di più con Fusion in tutto il tuo ecosistema.

icona dell'app OpenShift
Fusion + Red Hat OpenShift

Fornisci una base cloud-native eseguendo macchine virtuali e container fianco a fianco, con un percorso affidabile dalle macchine virtuali a Kubernetes.

 Maggiori informazioni
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Fusion + IBM® watsonx.data

Unificare i dati strutturati e non strutturati in ambienti ibridi, ottimizzando il prezzo e le prestazioni e imponendo una governance coerente su larga scala.

 Approfondisci
Abstract di Data Lever
Fusion + IBM® Cloud Paks

Abilita la modernizzazione incrementale aggiungendo dati, integrazione e funzionalità di automazione oltre a Fusion, senza dover effettuare il replatforming in anticipo.

 Esplora la soluzione
Monitoraggio remoto di Maximo Application Suite
Fusion + IBM® Maximo

Gestisci e proteggi le applicazioni di gestione degli asset su una piattaforma moderna progettata per garantire disponibilità, automazione e continuità operativa.

 Leggi il caso d'uso
Logo HashiCorp Vault
Fusion + HashiCorp Vault

Centralizza la gestione principale per applicare una crittografia coerente su hybrid storage e Kubernetes, supportando AI e analytics su larga scala.

 Scopri l'integrazione
Logo Confluent
Fusion + Confluent Kafka

Abilita pipeline basate su eventi per il trasferimento e la preparazione dei dati in tempo reale tra applicazioni, analytics e workflow di AI.

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Esplora le risorse per accelerare il tuo percorso di modernizzazione delle app.

Consolida e ottimizza le macchine virtuali per ottenere prestazioni resilienti e cloud-native. Migra le applicazioni in ambienti containerizzati con agilità e controllo. Esplora tutto. Sfoglia l'intera libreria di risorse di Fusion.
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