IBM Fusion ti offre la flessibilità e l'autonomia necessarie per una transizione graduale e incrementale verso una piattaforma dati applicativa intelligente con un'architettura ibrida-nativa, al tuo ritmo.
Passa dai vincoli di blocco e licenza dei fornitori di VM legacy a un ambiente moderno che orchestra e automatizza diversi workload in un'unica piattaforma senza hypervisor.
Una soluzione di containerizzazione nativa OpenShift chiavi in mano che unifica macchine virtuali e container sotto un unico control plane con storage unificato di livello aziendale, orchestrazione fluida e automazione intelligente.
Distribuisci e scala i cloud di dati e i workload di analytics con IBM Fusion e watsonx.data. Unifica i silos di dati legacy, accelera le query su enormi set di dati e abilita la portabilità dell'hybrid cloud.
Migliora la produttività e l'efficienza operativa fin dall'inizio, con l'automazione integrata Day 2 e il self-service per modernizzare gli ambienti esistenti.
Riduci la complessità operativa e il TCO consolidando infrastrutture, servizi dati e tempo di esecuzione delle applicazioni in un'unica piattaforma chiavi in mano.
Opera con sicurezza utilizzando resilienza integrata, controlli di sicurezza e guardrail di governance standardizzati, automatizzati e applicati per impostazione predefinita.
Supporta la crescita aziendale su larga scala con un'architettura elastica in grado di gestire con sicurezza oltre 10.000 workload.
Fornisci una base cloud-native eseguendo macchine virtuali e container fianco a fianco, con un percorso affidabile dalle macchine virtuali a Kubernetes.
Unificare i dati strutturati e non strutturati in ambienti ibridi, ottimizzando il prezzo e le prestazioni e imponendo una governance coerente su larga scala.
Abilita la modernizzazione incrementale aggiungendo dati, integrazione e funzionalità di automazione oltre a Fusion, senza dover effettuare il replatforming in anticipo.
Gestisci e proteggi le applicazioni di gestione degli asset su una piattaforma moderna progettata per garantire disponibilità, automazione e continuità operativa.
Centralizza la gestione principale per applicare una crittografia coerente su hybrid storage e Kubernetes, supportando AI e analytics su larga scala.
Abilita pipeline basate su eventi per il trasferimento e la preparazione dei dati in tempo reale tra applicazioni, analytics e workflow di AI.