Accelera l'AI e l'espansione dei workload con la tua scelta di applicazioni e servizi, tutti operanti all'interno dell'ambiente sovrano
Un ecosistema di infrastrutture, prodotti e servizi partner, inclusi calcolo, storage, networking e servizi gestiti, che si integrano con IBM Sovereign Core per consentire ambienti scalabili e sovrani per progettazione.
Opzioni di accelerazione CPU/GPU per inferenze sovrane e workload ad alta intensità di calcolo attraverso zone di boundary controllate.
Partner di fornitura e servizi gestiti che consentono implementazioni sovrane, operazioni e allineamento della conformità regionale.
Partner di fornitura e servizi gestiti che consentono implementazioni sovrane, operazioni e allineamento della conformità regionale.
Piattaforma di gestione dei dati on-premise, open source, integrata con analytics engine, che consente un trattamento dei dati sicuro, conforme e sovrano all'interno di ambienti controllati.
Un database SQL resiliente e distribuito, progettato per la scalabilità globale e una forte coerenza tra ambienti sovrani.
Accelerazione hardware e opzioni di piattaforma a supporto dell'AI sovrana e delle esigenze infrastrutturali in ambienti controllati.
Calcolo che migliora la privacy utilizzando la crittografia omomorfica per consentire un'analytics sicura senza esporre dati in chiaro.
Distribuzione Enterprise PostgreSQL per implementazioni sovrane che richiedono supporto, compatibilità e controlli operativi.
Un partner globale di tecnologia e servizi gestiti che fornisce infrastrutture, operazioni e trasformazioni conformi alle normative.
Offre un sistema di confidential computing basato su hardware per garantire che dati, modelli e workload di AI rimangano protetti in ogni momento.
Opzione di inferenza LLM a peso aperto per implementazioni in-boundary allineate ai requisiti sovrani focalizzati sull'UE.
Database NoSQL orientato ai documenti con un forte supporto di container per applicazioni sovrane e schemi flessibili.
Offre una protezione inline avanzata dalle minacce, una segmentazione granulare e una prevenzione degli attacchi in tempo reale, per proteggere i workload sovrani e soddisfare i severi requisiti di conformità e di residenza dei dati.
Un database SQL distribuito ad alte prestazioni che consente analytics e transazioni in tempo reale per workload sovrani ad alta intensità di dati.
Un portfolio di software e servizi IBM che si integra con IBM Sovereign Core per estendere AI, sicurezza, conformità e operazioni di piattaforma all'interno di un ambiente sovrano.
Enterprise BI e reporting con distribuzione containerizzata per dashboard governati e reporting sovrano.
Piattaforma di streaming Kafka containerizzata per pipeline di eventi in-boundary e integrazione in tempo reale.
Database relazionale aziendale per affidabilità transazionale, prestazioni e persistenza operativa di livello sovrano.
Servizi di consulenza e distribuzione per installazione, migrazione e integrazione della conformità.
Gestione del ciclo di vita dei dati per l'archiviazione, la conservazione e la gestione conforme dei dati aziendali sensibili.
Replica dei dati per la sincronizzazione dei dataset tra zone di boundary, preservando al contempo la sovranità e i controlli.
Segreti gestiti dal cliente e storage delle chiavi che rimane completamente entro i boundary per i workload sovrani.
Applicazione dell'identità boundary-edge a supporto della federazione e dell'integrazione tenant IAM per il controllo sovrano degli accessi.
Tempo di esecuzione di inferenza AI in-boundary per distribuire, servire e monitorare modelli su Sovereign Core.
Gestione dei dati in-boundary per lakehouse storage, governance e modelli di accesso pronti per workload.
Integrazione dei dati in-boundary per la creazione di pipeline sicure, trasformazioni e movimento dei dati operativi.
Intelligence dei lakehouse in-boundary per la scoperta governata, il lineage e i dati affidabili pronti per l'analytics.
Governance dell'AI in-boundary per i controlli di conformità, la verificabilità dei modelli e la gestione regolamentata del ciclo di vita.
Un ecosistema di tecnologie open source allineato con IBM Sovereign Core per offrire flessibilità, trasparenza e portabilità in ambienti di AI e cloud sovrani.
Motore di ricerca e analisi a testo completo per indicizzazione in-boundary, query e caso d'uso di observability.
IAM open source e autenticazione per identità sovrana, federazione e applicazione delle politiche di accesso.
Toolkit di orchestrazione degli agenti per creare workflow di AI sovrani dichiarando esplicitamente le dipendenze esterne.
Database relazionale compatibile con MySQL con forte postura di apertura, adatto per implementazioni sovrane.
Database vettoriale in-boundary che consente la ricerca RAG, lo storage degli embedding e le prestazioni di recupero dell'AI sovrana.
Database relazionale open source ampiamente adottato per workload sovrani, con tooling e portabilità standard.
Cache in memoria e storage dei dati per l'accelerazione delle prestazioni, le sessioni e i workload a bassa latenza.