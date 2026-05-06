Catalogo dell'ecosistema IBM Sovereign Core

Accelera l'AI e l'espansione dei workload con la tua scelta di applicazioni e servizi, tutti operanti all'interno dell'ambiente sovrano

Cerchi di diverse dimensioni su sfondo a griglia blu
Offerte dei partner

Un ecosistema di infrastrutture, prodotti e servizi partner, inclusi calcolo, storage, networking e servizi gestiti, che si integrano con IBM Sovereign Core per consentire ambienti scalabili e sovrani per progettazione.
AMD

Opzioni di accelerazione CPU/GPU per inferenze sovrane e workload ad alta intensità di calcolo attraverso zone di boundary controllate.

Acceleratore hardware/AI
ATOS

Partner di fornitura e servizi gestiti che consentono implementazioni sovrane, operazioni e allineamento della conformità regionale.

Fornitore di servizi IT
Cegeka

Partner di fornitura e servizi gestiti che consentono implementazioni sovrane, operazioni e allineamento della conformità regionale.

Fornitore di servizi IT
Cloudera

Piattaforma di gestione dei dati on-premise, open source, integrata con analytics engine, che consente un trattamento dei dati sicuro, conforme e sovrano all'interno di ambienti controllati.

Gestione dei dati
CockroachDB

Un database SQL resiliente e distribuito, progettato per la scalabilità globale e una forte coerenza tra ambienti sovrani.

Database
Dell

Accelerazione hardware e opzioni di piattaforma a supporto dell'AI sovrana e delle esigenze infrastrutturali in ambienti controllati.

Acceleratore hardware/AI
Duality Tech

Calcolo che migliora la privacy utilizzando la crittografia omomorfica per consentire un'analytics sicura senza esporre dati in chiaro.

Privacy/Crittografia
EDB (EnterpriseDB)

Distribuzione Enterprise PostgreSQL per implementazioni sovrane che richiedono supporto, compatibilità e controlli operativi.

Database (Postgres)
HCL Tech

Un partner globale di tecnologia e servizi gestiti che fornisce infrastrutture, operazioni e trasformazioni conformi alle normative.

Fornitore di servizi IT
Intel

Offre un sistema di confidential computing basato su hardware per garantire che dati, modelli e workload di AI rimangano protetti in ogni momento.

Acceleratore hardware/AI
Mistral

Opzione di inferenza LLM a peso aperto per implementazioni in-boundary allineate ai requisiti sovrani focalizzati sull'UE.

LLM Model
MongoDB

Database NoSQL orientato ai documenti con un forte supporto di container per applicazioni sovrane e schemi flessibili.

Database
Palo Alto Networks

Offre una protezione inline avanzata dalle minacce, una segmentazione granulare e una prevenzione degli attacchi in tempo reale, per proteggere i workload sovrani e soddisfare i severi requisiti di conformità e di residenza dei dati.

Sicurezza
SingleStore

Un database SQL distribuito ad alte prestazioni che consente analytics e transazioni in tempo reale per workload sovrani ad alta intensità di dati.

Database
Offerte IBM

Un portfolio di software e servizi IBM che si integra con IBM Sovereign Core per estendere AI, sicurezza, conformità e operazioni di piattaforma all'interno di un ambiente sovrano.
Cognos Analytics

Enterprise BI e reporting con distribuzione containerizzata per dashboard governati e reporting sovrano.

BI/Reporting
Confluent

Piattaforma di streaming Kafka containerizzata per pipeline di eventi in-boundary e integrazione in tempo reale.

Streaming/Kafka
Db2

Database relazionale aziendale per affidabilità transazionale, prestazioni e persistenza operativa di livello sovrano.

Database
Expert Labs

Servizi di consulenza e distribuzione per installazione, migrazione e integrazione della conformità.

Servizi
Optim

Gestione del ciclo di vita dei dati per l'archiviazione, la conservazione e la gestione conforme dei dati aziendali sensibili.

Ciclo di vita dei dati
Replica

Replica dei dati per la sincronizzazione dei dataset tra zone di boundary, preservando al contempo la sovranità e i controlli.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Segreti gestiti dal cliente e storage delle chiavi che rimane completamente entro i boundary per i workload sovrani.

Gestione dei segreti
Verify

Applicazione dell'identità boundary-edge a supporto della federazione e dell'integrazione tenant IAM per il controllo sovrano degli accessi.

Gestione delle identità e degli accessi
watsonx.ai

Tempo di esecuzione di inferenza AI in-boundary per distribuire, servire e monitorare modelli su Sovereign Core.

Inferenza AI/ML
watsonx.data

Gestione dei dati in-boundary per lakehouse storage, governance e modelli di accesso pronti per workload.

Gestione dei dati
watsonx.data integration

Integrazione dei dati in-boundary per la creazione di pipeline sicure, trasformazioni e movimento dei dati operativi.

Integrazione dei dati
watsonx.data intelligence

Intelligence dei lakehouse in-boundary per la scoperta governata, il lineage e i dati affidabili pronti per l'analytics.

Piattaforma dati
watsonx.gov

Governance dell'AI in-boundary per i controlli di conformità, la verificabilità dei modelli e la gestione regolamentata del ciclo di vita.

Governance dell'AI

Offerte Open Source

Un ecosistema di tecnologie open source allineato con IBM Sovereign Core per offrire flessibilità, trasparenza e portabilità in ambienti di AI e cloud sovrani. 
ElasticSearch

Motore di ricerca e analisi a testo completo per indicizzazione in-boundary, query e caso d'uso di observability.

Ricerca/Analytics
Keycloak

IAM open source e autenticazione per identità sovrana, federazione e applicazione delle politiche di accesso.

Gestione delle identità e degli accessi
LangGraph

Toolkit di orchestrazione degli agenti per creare workflow di AI sovrani dichiarando esplicitamente le dipendenze esterne.

Agentic AI
MariaDB

Database relazionale compatibile con MySQL con forte postura di apertura, adatto per implementazioni sovrane.

RDBMS
Milvus

Database vettoriale in-boundary che consente la ricerca RAG, lo storage degli embedding e le prestazioni di recupero dell'AI sovrana.

Vector DB
MySQL

Database relazionale open source ampiamente adottato per workload sovrani, con tooling e portabilità standard.

RDBMS
Redis

Cache in memoria e storage dei dati per l'accelerazione delle prestazioni, le sessioni e i workload a bassa latenza.

Cache/Storage dei dati
Prossimi passi

Scopri come mantenere il controllo, dimostrare la conformità e governare l'AI nel tuo ambiente sovrano.

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