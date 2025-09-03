Ottieni una visibilità completa e unificata delle infrastrutture Wi-Fi con IBM SevOne
Negli odierni ambienti aziendali mobile-first, i tuoi utenti dipendono da servizi Wi-Fi di alta qualità per accedere alle tue reti aziendali.Dai dipendenti ai clienti, fino ai partner, tutti gli utenti si aspettano una connettività Wi-Fi accessibile, affidabile e sempre ad alte prestazioni.Qualsiasi cosa in meno è inaccettabile.
Per garantire servizi Wi-Fi uniformi e di alta qualità, è necessaria una piattaforma di monitoraggio della rete in grado di raccogliere dati sulle prestazioni dell’infrastruttura Wi-Fi modernizzata e del resto della rete aziendale, in modo veloce e scalabile. Ed è proprio questo che offre IBM SevOne.
Fornisce flussi di lavoro esclusivi per la risoluzione dei problemi che consentono di individuare e ridurre rapidamente e in modo proattivo gli eventi che influiscono sulle prestazioni.
Supporta le offerte Wi-Fi di Cisco e Aruba insieme alla copertura di client Wi-Fi, punti di accesso wireless (AP) e controller LAN wireless (WLC).
Offre un’ampia copertura per i punti di accesso e i controller wireless Cisco e Aruba, con una maggiore visibilità dell’intera rete aziendale.
Fornisce dettagli granulari del flusso del traffico attraverso specifiche interfacce Wi-Fi per individuare l’impatto dei comportamenti del traffico su utenti e applicazioni.
Consente il rilevamento rapido di punti di accesso non approvati o non autorizzati e la generazione istantanea di report con dettagli pertinenti.
Segui le prestazioni delle stazioni Wi-Fi degli utenti finali nel tempo e risolvi i problemi relativi alle prestazioni dei dispositivi Wi-Fi fino a un anno rispetto al controller wireless.