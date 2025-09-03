Negli odierni ambienti aziendali mobile-first, i tuoi utenti dipendono da servizi Wi-Fi di alta qualità per accedere alle tue reti aziendali.Dai dipendenti ai clienti, fino ai partner, tutti gli utenti si aspettano una connettività Wi-Fi accessibile, affidabile e sempre ad alte prestazioni.Qualsiasi cosa in meno è inaccettabile.

Per garantire servizi Wi-Fi uniformi e di alta qualità, è necessaria una piattaforma di monitoraggio della rete in grado di raccogliere dati sulle prestazioni dell’infrastruttura Wi-Fi modernizzata e del resto della rete aziendale, in modo veloce e scalabile. Ed è proprio questo che offre IBM SevOne.