Monitoraggio Wi-Fi per reti moderne

Ottieni una visibilità completa e unificata delle infrastrutture Wi-Fi con IBM SevOne

Esplora la presentazione del prodotto
Grafica raffigurante rete Wi-Fi, notifiche di avvisi e grafici tracciati

Puoi garantire prestazioni costanti della rete Wi-Fi?

Negli odierni ambienti aziendali mobile-first, i tuoi utenti dipendono da servizi Wi-Fi di alta qualità per accedere alle tue reti aziendali.Dai dipendenti ai clienti, fino ai partner, tutti gli utenti si aspettano una connettività Wi-Fi accessibile, affidabile e sempre ad alte prestazioni.Qualsiasi cosa in meno è inaccettabile.

Per garantire servizi Wi-Fi uniformi e di alta qualità, è necessaria una piattaforma di monitoraggio della rete in grado di raccogliere dati sulle prestazioni dell’infrastruttura Wi-Fi modernizzata e del resto della rete aziendale, in modo veloce e scalabile. Ed è proprio questo che offre IBM SevOne.

Funzionalità
Risoluzione proattiva dei problemi

Fornisce flussi di lavoro esclusivi per la risoluzione dei problemi che consentono di individuare e ridurre rapidamente e in modo proattivo gli eventi che influiscono sulle prestazioni.
Visibilità completa

Supporta le offerte Wi-Fi di Cisco e Aruba insieme alla copertura di client Wi-Fi, punti di accesso wireless (AP) e controller LAN wireless (WLC).
Ampia copertura

Offre un’ampia copertura per i punti di accesso e i controller wireless Cisco e Aruba, con una maggiore visibilità dell’intera rete aziendale.
Visualizzazione granulare del traffico

Fornisce dettagli granulari del flusso del traffico attraverso specifiche interfacce Wi-Fi per individuare l’impatto dei comportamenti del traffico su utenti e applicazioni.
Rileva punti di accesso non autorizzati

Consente il rilevamento rapido di punti di accesso non approvati o non autorizzati e la generazione istantanea di report con dettagli pertinenti.
Isolamento e visualizzazione di "breadcrumb"

Segui le prestazioni delle stazioni Wi-Fi degli utenti finali nel tempo e risolvi i problemi relativi alle prestazioni dei dispositivi Wi-Fi fino a un anno rispetto al controller wireless.

Modernizza il monitoraggio Wi-Fi aziendale

Casi d'uso del monitoraggio Wi-Fi di SevOne: insight analitici
Analytics e insight

IBM SevOne fornisce raccolta dati, analytics e insight operativi leader di settore per i componenti chiave delle implementazioni wireless aziendali, inclusi gli elementi Wi-Fi, i relativi KPI e le metriche d'interesse.
Casi d'uso del monitoraggio Wi-Fi di SevOne: dashboard interattive
Dashboard interattive

IBM SevOne fornisce report interattivi per offrire ai team IT, NetOps e di progettazione una visibilità dettagliata delle implementazioni dell’infrastruttura Wi-Fi aziendale e del campus. L’ampia flessibilità consente di utilizzare facilmente questi report o di personalizzarli ulteriormente per soddisfare specifici requisiti operativi.
    Casi d'uso del monitoraggio Wi-Fi di SevOne: supporto fornitori
    Supporto integrato per i fornitori

    Progettato per le offerte Wi-Fi di Cisco e Aruba, IBM SevOne offre funzionalità di monitoraggio e gestione Wi-Fi che completano ed estendono le funzionalità disponibili negli strumenti di gestione Wi-Fi integrati offerti dal fornitore.
          Scopri come IBM SevOne può aiutarti

          Migliora le prestazioni di continuità della rete.

           

