Monitoraggio SDN per le reti Cisco ACI

Massimizza le prestazioni dell'infrastruttura Cisco ACI con IBM SevOne.

Schema illustrativo 2D che mostra il monitoraggio dei KPI tramite dashboard, grafici e notifiche di avviso

Monitoraggio e osservabilità SDN unificati con velocità e scalabilità

Il passaggio a soluzioni di rete definite dal software (SDN) come Cisco ACI, può essere un ottimo modo per automatizzare le attività IT manuali, centralizzare la gestione e consentire una maggiore flessibilità e scalabilità della rete. Tuttavia, per beneficiare veramente di questi vantaggi, è necessaria una soluzione dinamica di monitoraggio della rete, definita da software in grado di integrarsi perfettamente con i vari segmenti della rete.

IBM SevOne integra ed estende il livello di controllo integrato di Cisco ACI con insight sulla gestione delle prestazioni sia nell'overlay software che nella rete sottostante, basata su switch Nexus. Con viste multifabric che aggiungono dimensioni completamente nuove alle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni nell'intera implementazione Cisco ACI, IBM SevOne offre una visibilità completa e unificata nelle moderne reti ibride.

Caratteristiche
Vista privilegiata dell'applicazione

Aiuta i NetOps e i team di ingegneri a comprendere la loro rete basata su Cisco ACI dal punto di vista dei tenant e dell'applicazione.
Monitoraggio e osservabilità ACI e UCS

Monitora le prestazioni di Cisco ACI e Cisco UCS (spesso implementate insieme) da un unico sistema di gestione.
Pianificazione della capacità

Analizza l'utilizzo della capacità e le tendenze nel tempo per contribuire a garantire una fornitura di servizi applicativi ininterrotti e mantenuti al massimo livello.
Identificazione delle relazioni

Identifica le relazioni tra i tenant Cisco ACI, i profili applicativi, i gruppi di endpoint e altro ancora per una comprensione completa della rete.
Calendario a mappe di calore

Visualizza l'infrastruttura attraverso le mappe di calore del calendario per identificare i cambiamenti nel tempo e individuare le discrepanze in un'infrastruttura ACI.
Integrità dei tenant

Analizza lo stato di salute dell'intero sistema e delle singole operazioni dei tenant con viste cronologiche e in tempo reale delle statistiche di integrità.

Realizza il pieno potenziale del tuo SDN

Schermata dei casi d'uso del monitoraggio SevOne SDN: multifabric
Monitoraggio e osservabilità multifabric

IBM SevOne offre insight unici sui componenti virtuali e fisici delle infrastrutture basate su Cisco ACI e delle loro relazioni. Queste viste multifabric esclusive consentono ai team di individuare e risolvere i problemi di prestazioni della rete in modo più rapido e semplice.
Schermata dei casi d'uso del monitoraggio SevOne SDN: kpi
Monitoraggio e osservabilità dei KPI

IBM SevOne si integra direttamente con il livello di controllo ACI e con l'infrastruttura fisica sottostante per una visibilità completa di tutti i KPI che costituiscono un'implementazione basata su Cisco ACI.
Schermata dei casi d'uso del monitoraggio SDN: contesto
Viste contestuali approfondite

IBM SevOne integra gli insight sulle prestazioni di Cisco ACI con quelli del resto della rete (firewall, server, bilanciamento del carico, routing e switching del campus, SD-WAN, Wi-Fi e sedi remote) per un contesto più ampio dell'ambiente di rete.
Scopri come IBM SevOne può aiutarti

Migliora le prestazioni di continuità della rete.

