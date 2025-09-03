Massimizza le prestazioni dell'infrastruttura Cisco ACI con IBM SevOne.
Il passaggio a soluzioni di rete definite dal software (SDN) come Cisco ACI, può essere un ottimo modo per automatizzare le attività IT manuali, centralizzare la gestione e consentire una maggiore flessibilità e scalabilità della rete. Tuttavia, per beneficiare veramente di questi vantaggi, è necessaria una soluzione dinamica di monitoraggio della rete, definita da software in grado di integrarsi perfettamente con i vari segmenti della rete.
IBM SevOne integra ed estende il livello di controllo integrato di Cisco ACI con insight sulla gestione delle prestazioni sia nell'overlay software che nella rete sottostante, basata su switch Nexus. Con viste multifabric che aggiungono dimensioni completamente nuove alle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni nell'intera implementazione Cisco ACI, IBM SevOne offre una visibilità completa e unificata nelle moderne reti ibride.
Aiuta i NetOps e i team di ingegneri a comprendere la loro rete basata su Cisco ACI dal punto di vista dei tenant e dell'applicazione.
Monitora le prestazioni di Cisco ACI e Cisco UCS (spesso implementate insieme) da un unico sistema di gestione.
Analizza l'utilizzo della capacità e le tendenze nel tempo per contribuire a garantire una fornitura di servizi applicativi ininterrotti e mantenuti al massimo livello.
Identifica le relazioni tra i tenant Cisco ACI, i profili applicativi, i gruppi di endpoint e altro ancora per una comprensione completa della rete.
Visualizza l'infrastruttura attraverso le mappe di calore del calendario per identificare i cambiamenti nel tempo e individuare le discrepanze in un'infrastruttura ACI.
Analizza lo stato di salute dell'intero sistema e delle singole operazioni dei tenant con viste cronologiche e in tempo reale delle statistiche di integrità.
Migliora le prestazioni di continuità della rete.