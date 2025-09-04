Oggi le organizzazioni stanno riprogettando le proprie reti con tecnologie più recenti come Wi-Fi di nuova generazione, SD-WAN, SDN, multicloud, 5G e altro ancora nel quadro delle loro roadmap di trasformazione digitale.Tuttavia, risulta davvero impossibile tenere traccia dei KPI relativi a questi nuovi elementi di rete fisici e virtuali per sapere quando tutto è normale e, soprattutto, quando non lo è.
IBM SevOne è progettato per rispondere a questa sfida. Essendo il sistema di osservabilità della rete più completo e scalabile del settore, offre le moderne funzionalità di raccolta, analytics, visualizzazione e automazione necessarie per trasformare i dati non elaborati sulle prestazioni della rete in insight fruibili in tempo reale.
Scopri una raccolta completa di dati sulle prestazioni multivendor dalla tua infrastruttura di rete fisica e virtuale.
Applica l'analytics avanzata con baseline basate sull'apprendimento automatico e livelli di deviazione standard definiti dall'utente per gestire solide politiche di avvisi.
Trova, utilizza e condividi insight preziosi con analytics e visualizzazioni interattive intuitive.
Integra le operazioni su svariati sistemi IT con metriche di streaming e integrazioni di dati di terze parti.
Raccogli e analizza i dati metrici e di flusso in tempo reale per trovare e risolvere i problemi di rete prima che abbiano un impatto sugli utenti finali.
I criteri di avviso flessibili aiutano a garantire che gli avvisi critici vengano inviati ai team giusti al momento giusto, per isolare, valutare e risolvere rapidamente i problemi di rete.
Utilizza fino a un anno di metriche delle prestazioni di rete "come raccolte" per prevedere la capacità necessaria per gestire la crescita e i cambiamenti futuri.
Fai in modo che la tua rete sia conforme ai Service Level Agreement (SLA) e fornisci ai tuoi team avvisi tempestivi sulle anomalie delle prestazioni.
Grazie alla raccolta e all'analisi dei dati leader del settore, IBM SevOne ti aiuta a ottenere nuovi insight e a dismettere gli strumenti legacy senza perdere un colpo.