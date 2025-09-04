Oggi le organizzazioni stanno riprogettando le proprie reti con tecnologie più recenti come Wi-Fi di nuova generazione, SD-WAN, SDN, multicloud, 5G e altro ancora nel quadro delle loro roadmap di trasformazione digitale.Tuttavia, risulta davvero impossibile tenere traccia dei KPI relativi a questi nuovi elementi di rete fisici e virtuali per sapere quando tutto è normale e, soprattutto, quando non lo è.

IBM SevOne è progettato per rispondere a questa sfida. Essendo il sistema di osservabilità della rete più completo e scalabile del settore, offre le moderne funzionalità di raccolta, analytics, visualizzazione e automazione necessarie per trasformare i dati non elaborati sulle prestazioni della rete in insight fruibili in tempo reale.