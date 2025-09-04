Insight fruibili per le reti moderne

Ottieni insight e analisi di rete in tempo reale con IBM® SevOne

 

Esplora la presentazione del prodotto
Illustrazione astratta con lente d'ingrandimento su una griglia connessa che conduce a una dashboard con messaggi e avvisi

Come sapere quando le prestazioni della tua rete sono normali e quando non lo sono?

Oggi le organizzazioni stanno riprogettando le proprie reti con tecnologie più recenti come Wi-Fi di nuova generazione, SD-WAN, SDN, multicloud, 5G e altro ancora nel quadro delle loro roadmap di trasformazione digitale.Tuttavia, risulta davvero impossibile tenere traccia dei KPI relativi a questi nuovi elementi di rete fisici e virtuali per sapere quando tutto è normale e, soprattutto, quando non lo è.

IBM SevOne è progettato per rispondere a questa sfida. Essendo il sistema di osservabilità della rete più completo e scalabile del settore, offre le moderne funzionalità di raccolta, analytics, visualizzazione e automazione necessarie per trasformare i dati non elaborati sulle prestazioni della rete in insight fruibili in tempo reale.

 Leggi la descrizione della soluzione: modernizza l'osservabilità della tua rete Esplora i blog degli esperti di SevOne

Analytics e monitoraggio moderni

Raccolta moderna

Scopri una raccolta completa di dati sulle prestazioni multivendor dalla tua infrastruttura di rete fisica e virtuale.

 Analytics moderna

Applica l'analytics avanzata con baseline basate sull'apprendimento automatico e livelli di deviazione standard definiti dall'utente per gestire solide politiche di avvisi.

 Visualizzazioni moderne

 Trova, utilizza e condividi insight preziosi con analytics e visualizzazioni interattive intuitive.

 Integrazioni moderne

 Integra le operazioni su svariati sistemi IT con metriche di streaming e integrazioni di dati di terze parti.
Vantaggi
Monitoraggio proattivo

Raccogli e analizza i dati metrici e di flusso in tempo reale per trovare e risolvere i problemi di rete prima che abbiano un impatto sugli utenti finali.
Politiche di avviso

I criteri di avviso flessibili aiutano a garantire che gli avvisi critici vengano inviati ai team giusti al momento giusto, per isolare, valutare e risolvere rapidamente i problemi di rete.
Pianificazione dinamica della capacità

Utilizza fino a un anno di metriche delle prestazioni di rete "come raccolte" per prevedere la capacità necessaria per gestire la crescita e i cambiamenti futuri.
Segnalazione SLA

Fai in modo che la tua rete sia conforme ai Service Level Agreement (SLA) e fornisci ai tuoi team avvisi tempestivi sulle anomalie delle prestazioni.
Consolidamento degli strumenti

 Grazie alla raccolta e all'analisi dei dati leader del settore, IBM SevOne ti aiuta a ottenere nuovi insight e a dismettere gli strumenti legacy senza perdere un colpo.

Modernizza la tua rete

insight di rete sevone, casi d'uso, baseline automatizzate
Baseline automatizzate

IBM SevOne crea automaticamente le baseline per ogni metrica raccolta, in base all'ora del giorno e della settimana. Ciò consente di tenere traccia dei cambiamenti nei modelli di traffico di rete. A differenza delle soglie statiche, le baseline automatizzate notificano agli utenti quando qualcosa non è normale, rendendo gli avvisi più fruibili.
    insight di rete sevone, casi d'uso, supporto di rete
    Supporto di rete

    IBM SevOne fornisce automaticamente supporto per i principali fornitori di SD-WAN, SDN e Wi-Fi aziendale, insieme a uno SLA di dieci giorni lavorativi per i nuovi dispositivi SNMP nella tua rete. Ciò garantisce ai team NetOps di poter proseguire il loro percorso verso reti di nuova generazione.
      insight di rete sevone, casi d'uso, visibilità della rete end-to-end
      Visibilità completa

      IBM SevOne raccoglie e analizza i dati di flusso di rete provenienti da diversi segmenti della rete, consentendo agli ingegneri di rete di visualizzare un utilizzo di rete dettagliato, basato sul tempo e sulle applicazioni.
      insight di rete sevone, casi d'uso, baseline automatizzate
      Baseline automatizzate

      IBM SevOne crea automaticamente le baseline per ogni metrica raccolta, in base all'ora del giorno e della settimana. Ciò consente di tenere traccia dei cambiamenti nei modelli di traffico di rete. A differenza delle soglie statiche, le baseline automatizzate notificano agli utenti quando qualcosa non è normale, rendendo gli avvisi più fruibili.
        insight di rete sevone, casi d'uso, supporto di rete
        Supporto di rete

        IBM SevOne fornisce automaticamente supporto per i principali fornitori di SD-WAN, SDN e Wi-Fi aziendale, insieme a uno SLA di dieci giorni lavorativi per i nuovi dispositivi SNMP nella tua rete. Ciò garantisce ai team NetOps di poter proseguire il loro percorso verso reti di nuova generazione.
          insight di rete sevone, casi d'uso, visibilità della rete end-to-end
          Visibilità completa

          IBM SevOne raccoglie e analizza i dati di flusso di rete provenienti da diversi segmenti della rete, consentendo agli ingegneri di rete di visualizzare un utilizzo di rete dettagliato, basato sul tempo e sulle applicazioni.
          Scopri come IBM SevOne può aiutarti

          Migliora le prestazioni di continuità della rete.

           

                     Unisciti alla community
          Continua a esplorare Documentazione Partner Risorse