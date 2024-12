Per aggiudicarsi nuovi clienti, i provider di servizi gestiti (MSP) hanno bisogno di un set di proposte convenienti e a più livelli per la rendicontazione, gli avvisi e il monitoraggio delle tecnologie aziendali, unite a una soluzione in grado di fornire offerte più avanzate e personalizzate e un catalogo di servizi più ampio. IBM SevOne è una suite completa di servizi che vanno da SD-WAN all'osservabilità del cloud pubblico, come AWS e Azure, all'osservabilità on-premise per Wi-Fi, campus, data center SD, filiali/WFH e ACI, tutti progettati per sostenere il mondo multicloud ibrido incentrato sulle applicazioni nel quale si muovono le aziende di oggi.