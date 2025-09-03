Man mano che le infrastrutture moderne diventano più complesse e difficili da scalare o supportare, i team delle operazioni IT rischiano di prendere decisioni di business sbagliate se non hanno visibilità su dati coerenti, in tempo reale e storici sulle prestazioni della rete.
IBM SevOne è progettato per condividere facilmente dati e insight sulle prestazioni di rete tra più team e strumenti. IBM aiuta l'intero team delle operazioni IT a rimanere sincronizzato con una costante fonte di dati affidabili sulle prestazioni della rete, grazie a opzioni di integrazione IT flessibili tra cui:
Visualizza i dati di log di terze parti da Splunk o ELK direttamente nell'interfaccia utente di IBM SevOne e passa facilmente dai dati metrici a quelli di log.
Consenti facilmente alle applicazioni di terze parti di accedere ai dati di IBM SevOne tramite API aperte per prendere decisioni di business coerenti, basate su una singola fonte affidabile.
Supporta decisioni aziendali informate con flussi di metriche di rete e infrastruttura basati su Apache Kafka o Apache Pulsar in tempo reale.
Integra i dati sulle prestazioni di più fornitori con IBM Watson AIOps per applicare l'AI spiegabile basata sui dati alla tua catena di strumenti ITOps.
Integra i dati sulle prestazioni multivendor con l'ecosistema AIOps per condividere gli avvisi e le prestazioni di IBM SevOne con i tool di monitoraggio ITOps che hai scelto.
Consenti l'integrazione dell'IT con piattaforme ITSM come ServiceNow per chiudere il loop tra conoscenze e azione. Promuovi workflow operativi più fluidi e unificati.
Aiuta il flusso dei dati di rete da IBM SevOne a IBM Cloud Pak for AIOps per rilevare gli incidenti e ottenere una risoluzione proattiva degli incidenti derivante dagli ambienti di rete dei clienti. In questo modo, gli utenti che si trovano nel mezzo di un incidente IT passano dal puntare il dito nella sala di controllo a individuare chiaramente e rapidamente i malfunzionamenti per una pronta risoluzione.
Migliora le prestazioni di continuità della rete.