Il passaggio a soluzioni di rete definite dal software (SDN) come Cisco ACI, può essere un ottimo modo per automatizzare le attività IT manuali, centralizzare la gestione e consentire una maggiore flessibilità e scalabilità della rete. Tuttavia, per beneficiare veramente di questi vantaggi, è necessaria una soluzione dinamica di monitoraggio della rete, definita da software in grado di integrarsi perfettamente con i vari segmenti della rete.

IBM® SevOne Network Performance Management (NPM) integra ed estende il livello di controllo integrato di Cisco ACI con informazioni sulla gestione delle prestazioni sia nell'overlay software che nella rete sottostante basata su commutazione Nexus. Con viste multifabric che aggiungono dimensioni completamente nuove alle funzionalità di monitoraggio delle prestazioni nell'intera implementazione Cisco ACI, SevOne NPM offre una visibilità completa e unificata nelle moderne reti ibride.