Oggi le organizzazioni stanno riprogettando le proprie reti con tecnologie più recenti come Wi-Fi di nuova generazione, SD-WAN, SDN, multicloud, 5G e altro ancora nel quadro delle loro roadmap di trasformazione digitale.Tuttavia, risulta davvero impossibile tenere traccia dei KPI relativi a questi nuovi elementi di rete fisici e virtuali per sapere quando tutto è normale e, soprattutto, quando non lo è.

IBM SevOne Network Performance Management (NPM) è progettato per rispondere a questa sfida.Essendo la piattaforma di monitoraggio della rete più completa e scalabile del settore, offre le moderne funzionalità di raccolta, analytics e integrazione necessarie per trasformare i dati grezzi sulle prestazioni della rete in insight fruibili in tempo reale.