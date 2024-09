L'esposizione va oltre le sole vulnerabilità. La trasformazione digitale sta espandendo le superfici di attacco aziendali a un ritmo esponenziale, determinando un numero di vulnerabilità impossibile da gestire a livello operativo per i team di sicurezza. Per ridurre il rischio per la sicurezza è necessario passare da un approccio reattivo di ricerca e correzione a un approccio proattivo che chiarisca il rischio informatico e definisca meglio le priorità degli sforzi di mitigazione dei rischi, in modo da creare una maggiore resilienza nel tempo.

Gartner® descrive il CTEM come un "programma che fa emergere e dà attivamente priorità a ciò che più minaccia la tua azienda".1

Implementando un programma CTEM con IBM® Security Randori puoi aiutare i team di sicurezza a valutare e gestire proattivamente l'esposizione della propria organizzazione a varie minacce e vulnerabilità informatiche in modo continuo. Ti aiuta a comprendere il tuo specifico panorama di minacce e a implementare misure correttive per mitigare e minimizzare i rischi più rilevanti per il tuo livello di sicurezza invece che cercare di trovare e correggere ogni vulnerabilità, anche quelle che hanno un impatto minimo sulla tua attività.