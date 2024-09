Durante le operazioni di M&A, le aziende che si fondono o acquisiscono ereditano la superficie di attacco di un'altra organizzazione, che potrebbe avere vulnerabilità e punti deboli sconosciuti. Secondo uno studio IBM Institute for Business Value, più di una organizzazione su tre ha subito violazioni dei dati che possono essere attribuite all'attività di M&A durante l'integrazione. La gestione della superficie di attacco (ASM, Attack Surface Management) svolge un ruolo fondamentale nella mitigazione dei rischi per le transazioni associati all'integrazione di nuove aziende o sistemi durante un processo di fusione o acquisizione.

L'ASM con Randori Recon ti aiuta a valutare la tua impronta digitale estesa in tempo reale per scoprire asset di IT ombra, configurazioni errate, vulnerabilità e altri potenziali rischi relativi alle fusioni e acquisizioni che gli autori di attacchi informatici potrebbero sfruttare per causare interruzioni dell'attività. Utilizzato prima, durante e dopo un'operazione di M&A, l'ASM aiuta i team di sicurezza a monitorare costantemente le superfici di attacco delle aziende coinvolte e a fornire agli stakeholder informazioni utili per prendere decisioni informate lungo tutto l'arco temporale dell'operazione di M&A.