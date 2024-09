Molte organizzazioni non sono in grado di difendersi dalle minacce informatiche di oggi perché non hanno le competenze in materia di sicurezza dei professionisti e non riescono a gestire le minacce avanzate e sofisticate. Alcune sfide comuni includono:



Ridurre adeguatamente il tempo medio di risoluzione (MTTR)

Sovraccarico di avvisi

Lunghe indagini

Stress degli analisti

IBM QRadar MDR dispone di automazione alimentata dall'AI e machine learning, associati all'analisi umana, per accelerare la risposta alle minacce e fornire un rilevamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Fornisce trasparenza operativa e collaborazione, garantendo che le minacce siano contenute e corrette non appena vengono rilevate. Tutti questi vantaggi minimizzano il rischio aziendale e riducono i danni e le interruzioni di servizio.

QRadar MDR è gestito e fornito da IBM Managed Security Services (MSS), una rete globale di esperti di sicurezza di fiducia.