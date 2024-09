Come potenziare i moderni SOC con un'AI di livello aziendale

Gli ambienti cloud ibridi di oggi si evolvono e scalano a un ritmo esponenziale, creando una superficie di attacco più ampia e complessa da proteggere. Questa crescente impronta IT rende più difficile individuare rapidamente le vere minacce nascoste in mezzo a tanta complessità. Il rilevamento delle minacce viene rallentato da tecnologie isolate, ricerche manuali e da un sovraccarico di avvisi che non hanno un contesto o una visualizzazione chiari. In effetti, secondo una recente indagine globale, i professionisti dei centri operativi di sicurezza (SOC) riescono a esaminare meno della metà (49%) degli avvisi che dovrebbero esaminare in una giornata lavorativa standard.

Il nuovo IBM Security QRadar SIEM cloud-native utilizza più livelli di AI e automazione per migliorare notevolmente la qualità degli avvisi e l'efficienza degli analisti della sicurezza. Sfruttando funzionalità di AI mature che sono state pre-addestrate su milioni di avvisi provenienti dalla vasta rete di clienti di IBM, QRadar SIEM fornisce contesto e priorità alle minacce, il che consente agli analisti di concentrarsi su attività più complesse e di alto valore.