QueBIT DataWORQ* offre una piattaforma per pulire e gestire le origini dei dati in entrata o in uscita da IBM® Planning Analytics with Watson. Integra rapidamente la piattaforma con quasi tutte le origini dati relazionali, le API e le fonti di file di testo. Aggiungi le nostre previsioni delle serie temporali per una pianificazione all'avanguardia. Automatizza l'intero processo affiancando la guida delle operazioni aziendali con IA e apprendimento automatico, in modo da concentrarti sull'impatto e sull'analisi.