DataMaestro* è una piattaforma di orchestrazione dei dati che riduce tempi, costi e complessità nella gestione degli ambienti Planning Analytics (TM1). Consente agli amministratori di spostare i dati all'interno dei cubi e tra di essi, senza scrivere complessi script TurboIntegrator.

Offre un'interfaccia facile da usare, basata sul web e un'unica console per gestire tutti i processi DataMaestro e TI in un unico luogo. Copia i dati di uno o più cubi in un'unica attività su elementi esistenti o crea nuovi elementi rapidamente.